Fernando Alonso a estimé que lui et Alpine méritaient le podium “au mérite”

Fernando Alonso a estimé qu’un podium lui était possible lors d’un Grand Prix de Russie frénétique, mais il a finalement dû se contenter de la sixième place dimanche.

Alonso a bien couru tout au long de la course et s’est même retrouvé sur le podium à un moment donné, les voitures passant aux pneus intermédiaires au milieu d’une folle bagarre derrière Lando Norris et Lewis Hamilton.

S’étant également qualifiés sur la troisième ligne, Alpine et Alonso avaient connu un week-end positif, mais le double champion du monde a estimé qu’un meilleur classement s’offrait à lui à Sotchi.

“Nous avons terminé sixième, mais je pense que la troisième place est plus un reflet fidèle de notre position finale aujourd’hui”, a-t-il déclaré dans le bilan d’après-course d’Alpine. « Au final, tout est dû à la chance avec la pluie qui arrive si tard. C’était comme un lancer de pièce.

« Certaines voitures se sont arrêtées un tour plus tôt et j’étais en troisième position quand il a vraiment commencé à pleuvoir. C’était impossible à prévoir.

« Néanmoins, sixième est un bon résultat pour nous et nous l’avons mérité. Nous avons semblé compétitifs tout au long de la course, il y a donc beaucoup de points positifs à retenir. »

Il a ajouté sur le site officiel de la Formule 1 : « C’est un bon endroit pour l’équipe et les points des constructeurs, mais je pense qu’aujourd’hui nous avons fait une très bonne course.

« Nous avions un rythme incroyable. Nous avons pu suivre Perez dans le premier relais, et après le premier arrêt au stand, nous avons même dépassé Verstappen à un moment donné.

« La voiture volait aujourd’hui et je pense que nous méritions plus. Je pensais vraiment que le premier podium était possible aujourd’hui, et au mérite, pas par chance – juste par le rythme pur.

Meilleure course de l’année jusqu’à présent et place sur le podium jusqu’à l’arrivée de la loterie de la pluie.

Les P6 sont d’excellents points pour le championnat des constructeurs 💪.

Cependant, les fortunes étaient contrastées de l’autre côté du garage, car Esteban Ocon est tombé des points et n’a pu terminer que P14 dimanche.

Il était l’un des nombreux pilotes à essayer de rester sur les pneus slicks vers la fin, et il a fini par regretter cette décision.

“Ce n’était pas une bonne course pour nous aujourd’hui et, en général, nous n’avons pas eu le rythme de tout le week-end”, a déclaré le Français.

« C’est bien sûr décevant de ne pas marquer de points, surtout quand il y avait une opportunité à la fin avec les conditions humides.

« Nous n’avons pas pris la bonne décision à la fin et c’était un risque de rester en piste avec des pneus secs. C’est un de ces jours que nous devons oublier, et nous allons passer à autre chose, analyser ce qui s’est passé et revenir plus forts pour la prochaine course.