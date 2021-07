Fernando Alonso a eu des discussions avec Red Bull avant le retour de la F1 2021

in

Ce n’est pas la première fois que Fernando Alonso a affirmé avoir eu des entretiens avec Red Bull – à cette occasion avant son retour en Formule 1 en 2021.

Alonso à Red Bull peut être classé dans la catégorie « mouvements de rêve qui ne se sont jamais produits » en Formule 1, le conseiller en sport automobile Dr Helmut Marko révélant en 2019 que le double champion du monde avait eu des discussions en vue de les rejoindre de McLaren en 2008.

Depuis l’admission de Marko, il y avait des rumeurs dans la presse espagnole selon lesquelles Red Bull voulait effectuer un changement de mi-saison à Silverstone en remplaçant Pierre Gasly en difficulté par Alonso, qui a refusé l’approche.

Les rumeurs se sont poursuivies plus tard en 2019 lorsqu’il a été affirmé que les propriétaires de Formule 1 Liberty Media avaient tenté de pousser Red Bull à signer Alonso afin de ramener une certaine puissance de star sur la grille.

Alonso, bien sûr, est finalement revenu sur la grille avec son ancienne équipe Renault, maintenant Alpine, avant la saison 2021 – mais l’Espagnol affirme que davantage de discussions avec Red Bull ont eu lieu.

“Je n’ai eu aucune conversation avec Mercedes, il y en a eu avec Red Bull”, a déclaré Alonso, cité par Marca, lors de l’émission “El Transistor”.

« Je ne serais pas revenu en F1 sans les nouvelles règles pour 2022.

« J’aimerais dire que je peux être champion, mais je ne sais pas.

« Les grandes équipes ont le four prêt et le reste d’entre nous a beaucoup à faire et à tester. Pour l’année prochaine, toutes les équipes ont le rêve de rattraper les leaders.

Alonso a passé deux saisons loin de la Formule 1 et a déclaré que cette période d’absence était quelque chose qu’il appréciait énormément.

Il a déclaré : « J’ai vraiment apprécié les années en dehors de la F1 et pouvoir changer de discipline et de voiture chaque week-end était un défi. Un beau challenge qui m’a beaucoup plu.

« De toutes les choses que j’ai faites, je choisirais les 24 Heures du Mans et le Rallye Dakar comme les meilleures. »

Alonso a également été interrogé sur les talents de son bon ami et compatriote Carlos Sainz, mais n’a pas voulu l’appeler champion du monde de Formule 1 en attendant.

“Je l’espère, mais je ne voudrais pas mettre cette pression sur lui”, a déclaré Alonso lorsqu’on lui a demandé si Sainz pourrait être un champion du monde.

“Ce n’est pas facile. Il y a peu de champions et beaucoup de pilotes.

