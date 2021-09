Fernando Alonso était plus heureux que son coéquipier Esteban Ocon de la façon dont Alpine avait géré une séance de qualification du Grand Prix de Russie inhabituellement humide.

La pluie est rare lors d’un week-end de Formule 1 à Sotchi, mais heureusement, le ravinement que l’on craignait en raison d’une météo inquiétante ne s’est pas matérialisé et les qualifications se sont déroulées comme prévu.

Le circuit était encore humide, mais il a suffisamment séché pour permettre un dernier run en slicks en Q3, ce qui a permis à Alonso de signer le sixième temps avec Ocon en 10e position.

“Ce n’était pas agréable”, a déclaré Alonso aux journalistes par la suite. « Il y avait tellement de stress là-bas parce que nous n’avons jamais couru sous la pluie ici à Sotchi – après sept ans, c’est la première partie vraiment humide de notre week-end.

“Vous n’avez pas d’échauffement – vous entrez en Q1 et c’est le premier tour chronométré [in the wet]. Il n’y a pas de temps pour expérimenter ou tester différentes lignes ou différentes choses. Vous êtes à fond, confiant que la prise en main sera bonne, et les murs sont également très proches ici à Sotchi.

“[But] tout s’est bien passé et nous nous sommes sentis compétitifs sur le mouillé, également sur le mouillé, donc je suis content du résultat. Je pense que dans une qualification normale sur le sec, nous ne serions probablement jamais P6, donc je suis content de cela.

Conditions difficiles aujourd’hui. Heureux de la 6e place sur la grille demain. Allons-y . #alpin #f1 #sochi https://t.co/wqQKZrMaKR – Fernando Alonso (@alo_oficial) 25 septembre 2021

En course, l’Espagnol s’attend à être dépassé à la fois par Valtteri Bottas, partant juste derrière lui dans la Mercedes, et aussi par Max Verstappen même si le leader du Championnat du Monde sera tout en fond de grille après avoir pris une pénalité moteur.

« Hier, c’était compétitif sur le sec, donc je pense que nous ne sommes pas trop loin de notre position naturelle », a déclaré le double champion du monde.

« Bottas partant en P7 finira par nous dépasser, ainsi que Max, même en partant dernier.

« Nous avons vu à Monza, Bottas a commencé en dernier et a finalement terminé sur le podium, donc je suppose que Verstappen sera également dans une course différente. Cela nous place en P8, ce qui est notre position naturelle peut-être pour demain. »

Ocon, quant à lui, pensait qu’une meilleure position que la 10e lui avait échappé parce que l’équipe n’avait pas tout à fait la bonne stratégie alors que la piste évoluait pour la Q3.

“Je suis frustré, c’est sûr, mais en retirant le positif, nous avons les deux voitures dans le top 10 donc nous sommes déjà dans les points, ce qui n’est pas une mauvaise position de départ”, a déclaré Ocon, qui à un moment donné était semble prêt à commencer devant Alonso.

« Nous n’avons pas pris les bons pneus au bon moment en Q3 et ne nous sommes pas placés dans la meilleure position possible. Il y avait beaucoup plus de possibilités aujourd’hui et nous avons malheureusement raté cette opportunité.

“Je pense que ce sera sec demain mais peu importent les conditions, je serai prêt pour ça.”