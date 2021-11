Fernando Alonso a obtenu une troisième position honorable dans le GP du Qatar

21/11/2021 à 17:19 CET

.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, qui a brillé ce dimanche dans la nuit de Losail terminer troisième du Grand Prix du Qatar et étant déclaré Pilote du Jour, il a déclaré qu’il avait « attendu longtemps » ce moment et qu’il était « très heureux ».

Le double champion du monde asturien, 40 ans, qui a signé son 98e podium en Formule 1, Il n’était pas monté dans une « boîte » de la catégorie reine depuis 2014, lorsqu’il l’avait fait pour la dernière fois sur le circuit de Shanghai, lors du Grand Prix de Chine cette année-là.

« Nous n’étions pas montés sur le podium depuis sept ans ; nous étions proches dans certaines courses, mais cela ne pouvait pas être. Nous l’avons finalement compris », a déclaré Alonso dès qu’il est sorti de la voiture à Losail.

« Je pensais même pouvoir mener la course en partant en pneus tendres; Cela pourrait même arriver à Hamilton au début. Au final, le truc était très serré avec ‘tchèque‘(Le Mexicain Sergio Pérez, de Red Bull, qui était quatrième), mais je l’ai fait « , a déclaré un exultant Alonso ce dimanche au Qatar.

« On pensait pouvoir faire une halte, mais on ne savait pas la dégradation qui allait être » a commenté le grand pilote asturien, qui est parti troisième et a finalement terminé dans cette position une course dans laquelle, avant de l’affronter, il s’est permis de plaisanter avec Efe, prévenant qu’il avait » passé une bonne nuit » à Losail.

« La course a été vraiment bien exécutée; et l’équipe a été sensationnelle. Tout a été à un degré plus élevé ; J’ai beaucoup attendu ce moment et je suis très, très heureux », a déclaré la star asturienne après avoir terminé troisième du Grand Prix du Qatar.