Fernando Alonso a regardé les grands écrans dans la bataille de Lewis Hamilton

Fernando Alonso a révélé qu’il regardait les grands écrans tout en retenant Lewis Hamilton au Grand Prix de Hongrie.

Alors que la course de Budapest touchait à sa fin, Alonso courait en P4 avec Hamilton sur des pneus neufs chargeant vers lui.

Avec le Britannique beaucoup plus rapide que tout le monde, le Alpin Le pilote devait retenir l’homme Mercedes si son coéquipier Esteban Ocon voulait remporter la victoire.

Pour cette raison, il s’est défendu pour sa vie, sans donner un pouce à son rival, et il dit qu’il se tenait au courant de la situation de la course sur les écrans et n’avait pas besoin que son équipe lui dise quoi faire.

“Sur le combat, non, l’équipe ne m’a rien dit, mais je savais plus ou moins quelle était la situation de la course”, a-t-il déclaré après la course.

« Je regardais les grands écrans. Je savais qu’Esteban et Vettel se battaient, ils étaient deux virages devant nous et avec 20 tours à la fin et avec Lewis deux ou trois secondes plus vite, c’était suffisant pour gagner la course probablement.

“Je savais donc que chaque tour où je pouvais le tenir derrière était l’or pour la victoire d’Esteban.”

Alonso a finalement réussi, gardant Hamilton derrière lui pendant 11 tours malgré une voiture plus lente avec des pneus plus anciens, assurant qu’Ocon a remporté la première victoire de sa carrière.

L’Espagnol dit qu’il ne pensait pas qu’il serait capable de le faire, et pense qu’il le pourrait à la fin car Hamilton avait du mal à obtenir les derniers virages à chaque tour.

“Je sentais honnêtement que je ne pouvais pas le tenir plus d’un ou deux tours”, a ajouté Alonso.

«Mais dans les deux derniers virages, il a semblé avoir un peu de mal à me suivre, puis c’était suffisant pour creuser un écart dans la ligne droite et défendre.

“Je pense qu’il a appris quelques lignes différentes dans les trois derniers virages après 10 tours derrière moi et il a pu dépasser Carlos en un seul tour en appliquant ces nouvelles lignes, donc c’est tout.”

À la fin de la course, Hamilton n’avait que 2,7 secondes de retard sur le vainqueur de la course, montrant qu’il l’aurait presque certainement rattrapé et probablement dépassé sans le temps qu’il a perdu derrière Alonso.