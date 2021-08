“Fernando Alonso a rendu sa confiance aux Alpes en une course au GP de Hongrie”

in

Mika Hakkinen pense que Lewis Hamilton aurait remporté la victoire d’Esteban Ocon en Hongrie, sans Fernando Alonso.

Les conditions humides au départ ont mis en place un Grand Prix de Hongrie classique, où Ocon s’est retrouvé en tête et à l’abri de la menace des leaders habituels.

Valtteri Bottas et Sergio Perez étaient sortis après un contact au premier tour, un accident déclenché par Bottas, tandis que le challenger au titre Max Verstappen a subi de lourds dommages à la carrosserie dans le shunt.

Hamilton, quant à lui, était le seul pilote à prendre le redémarrage de la course debout, tandis que tous les autres coureurs restants ont plongé dans les stands pour les pneus secs.

Une fois que le Britannique s’est arrêté au tour suivant, il est revenu dans la course en dernier et la réalité de la tâche qui l’attendait a commencé à s’installer.

Hamilton est en quelque sorte un spécialiste en matière de récupération, mais ses progrès fulgurants ont été retardés de 10 tours par une masterclass défensive d’Alonso dans l’Alpine.

L’équipe a déclaré que les efforts de l’Espagnol étaient cruciaux pour protéger Ocon de l’approche de Hamilton, et le double champion Hakkinen est certain qu’Ocon n’aurait pas remporté cette course sans l’aide d’Alonso.

“Comme tout le monde, je n’ai jamais vu une seule voiture s’aligner sur la grille auparavant, donc c’était vraiment extraordinaire de voir Lewis Hamilton seul après le redémarrage du drapeau rouge”, a écrit Hakkinen dans sa chronique Unibet.

« L’équipe aurait vraiment dû l’opposer pour qu’il puisse changer de pneus comme tout le monde, et lorsqu’il est tombé à la dernière place, il semblait impossible qu’il puisse encore décrocher un podium.

«Mais Lewis aime les défis, en particulier les efforts de récupération.

« Je crois vraiment qu’il aurait gagné la course si Fernando Alonso n’avait pas réussi à le garder derrière.

« Si l’on considère que Lewis a terminé la course à 4,5 secondes d’Esteban Ocon et qu’il tournait tellement plus vite, Alpine peut vraiment remercier Fernando d’avoir utilisé toute son expérience pour garder la Mercedes derrière. C’était un duel vraiment fascinant à regarder.

« Lors d’une course, Fernando a récompensé Alpine pour la confiance qu’ils lui ont témoignée.

« Je pense que c’est génial qu’Alpine ait remporté un Grand Prix. La dernière fois qu’une voiture et un moteur français ont remporté une course, c’était avec Alain Prost chez Renault en 1983, c’est donc un moment très spécial pour Alpine – à sa première saison pour la marque en F1 – et pour le groupe Renault.

“Cela va vraiment donner un énorme coup de pouce à l’équipe, et c’est un résultat parfait pour Ocon après avoir récemment signé un nouveau contrat de trois ans.”