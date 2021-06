Fernando Alonso a risqué d’entrer dans le mur avec une approche « all out »

in

Fernando Alonso a dit à son équipe Alpine qu’il y allait au redémarrage de la course à Bakou, même s’il a fini dans le mur.

Une défaillance tardive des pneus de Max Verstappen, le deuxième incident de ce type de l’après-midi, a conduit à un redémarrage permanent du Grand Prix d’Azerbaïdjan avec seulement quelques tours restants.

Ce qui a suivi a été une course folle vers la ligne alors que les pilotes se disputaient pour gagner des places en retard, et Alonso était l’un des plus gros gagnants, passant de la P10 à la P6 au drapeau à damier.

L’Espagnol s’y est tout simplement lancé, comme il l’avait annoncé à Alpine pendant la pause.

“J’ai parlé à l’équipe avant la reprise et j’ai dit ‘Regardez, nous allons tout donner, s’il y a un écart, je vais entrer. Si nous perdons un point, nous allons dans le mur ou nous perdre l’aileron avant, eh bien pas de chance, mais nous essaierons au moins », a-t-il déclaré à DAZN F1.

« Et oui, c’était deux tours très agréables qui n’avaient pas l’air de grand-chose. Presque un autre redémarrage aurait été bien.

« La voiture s’est très bien passée aussi. La vérité est que l’équipe, les gars, ont fait un excellent travail sur les départs des trois ou quatre derniers Grands Prix, nous sommes toujours dans le top trois des meilleurs partants. Cela aide, bien sûr, et nous avons profité du moment.

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

Bien sûr, Alonso reconnaît qu’Alpine n’aura pas toujours de tels incidents en sa faveur pour arracher des points supplémentaires.

«Ça s’est bien passé, d’autres fois ça a mal tourné. Nous essayons toujours de nous préparer de la même manière. Nous avons également eu un peu de chance avec nous », a-t-il expliqué.

« Et bien, il y a encore du travail à faire parce que je pense que nous étions un peu lents en course jusque-là. Il faut continuer à travailler, mais au final une petite récompense qui nous fait plaisir pour l’après-midi.

« Je pense que le week-end a été plutôt solide et que la 10ème place n’était pas une récompense suffisante pour l’équipe et pour moi, donc je suis plus heureux maintenant.

Alonso se dirige maintenant vers le Grand Prix de France P11 au classement des pilotes, une course où il s’attend à ce qu’un “nouveau championnat” commence pour lui-même avec Alpine introduisant des mises à jour de son A521.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !