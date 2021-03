Fernando Alonso a toujours la performance dans sa poche

Fernando Alonso était ravi d’être de retour en Formule 1 vendredi à Bahreïn, mais il n’a pas encore tout à fait atteint le maximum de l’Alpine.

Après deux saisons loin de la série, Alonso fait son retour avec Alpine, l’équipe avec laquelle il a remporté les deux championnats du monde en 2005 et 2006 alors qu’ils étaient connus sous le nom de Renault.

Et lors de son premier vendredi de retour au travail, l’Espagnol a pu signer pour la journée en P15, mais moins d’une seconde en P1.

«C’était incroyable d’être de retour», a-t-il déclaré aux journalistes dans le paddock après la FP2.

«Vous vous sentez différent des essais, la course est la course et aujourd’hui j’ai eu ce sentiment. J’ai tellement apprécié les deux sessions et je travaille toujours avec l’équipe pour peaufiner la configuration.

«Les conditions sont différentes des essais, mais comme je l’ai dit, j’ai vraiment apprécié chaque tour.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait plus de rythme à venir de l’A521, Alonso a répondu: «Je pense que nous avons quelque chose dans la poche pour être honnête car l’équilibre est différent du test, nous travaillons donc autour de la configuration pour affiner l’équilibre.

«Je pense que nous avons de bonnes idées pour demain, donc je suis convaincu que nous pouvons faire du bon travail demain.»

Le coéquipier d’Alonso, Esteban Ocon, qui a terminé le FP2 avec un dixième et demi d’avance sur l’Espagnol, s’attend à ce que la bataille du milieu de terrain soit très serrée tout au long de la saison.

« Ce sera, ce sera toute l’année je pense, le détail va encore faire la différence », a-t-il expliqué.

«Mais c’est le début, je pense que la bonne chose pour nous c’est depuis le premier jour, depuis que nous avons cette nouvelle voiture, nous avons fait des progrès, nous avons compris beaucoup de choses, et nous avons pris la voiture un étape chaque jour.

«Évidemment, ce qui est important, c’est demain, c’est ce que nous allons essayer de pousser et d’être compétitifs.

« Le but est d’être compétitif, c’est de se battre dans le top 10. Nous voulons marquer des points, nous voulons être dans ce Q3, ça va être dur mais nous allons pousser maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé si le top 10 était un objectif réaliste à la fois pour les qualifications et pour la course, Ocon a répondu: «Certainement. Nous avons la capacité entre nos mains, nous devons tirer le meilleur parti de la voiture et c’est demain que nous pouvons le faire.

Pour 2021, le temps global des tests a été réduit d’une heure, les deux sessions étant passées de 90 minutes à 60 minutes, mais Ocon est fan de ce format.

«C’est assez difficile, mais j’aime le format parce que je pense que vous pouvez vous concentrer davantage sur les détails», a-t-il expliqué.

« Évidemment, vous avez moins de courses, moins de tours à analyser, donc je pense que vous pouvez être plus précis sur ce que vous faites, donc c’est un peu plus facile que je ressens et j’aime le format. »

