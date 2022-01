Fernando Alonso a un plan

01/04/2022 à 16:05 CET

Fernando Alonso Il veut disputer le championnat du monde de Formule 1 la saison prochaine et a récemment exprimé très clairement son ambition à Alpine : « Le temps des excuses est terminé. » Alonso il est prêt à conduire une voiture rapide et il n’appartient qu’à Alpine de le faire, les règles changent et toutes les équipes doivent avoir une voiture compétitive si elles veulent être éligibles pour les plus grandes réalisations. Et il semble que ce sera le cas.

Selon ‘Auto Motor und Sport’, Alpine aurait trouvé la formule à la hauteur de Mercedes et récupérerait ainsi la différence de 35 ch qui les sépare de Brackley.

Une seconde plus lente en moyenne en 2021 que leurs rivaux, les Gaulois ont clairement indiqué qu’avec la nouvelle réglementation, la clé était de donner de la cohérence au groupe motopropulseur et de stabiliser le moteur pour faire un grand saut.

La cinquième place de la Coupe du monde des constructeurs avec un groupe motopropulseur d’il y a trois ans a donné des ailes à l’équipe de Alonso Oui Ou avec.

Marcin BudkowskiLe directeur technique d’Alpine était optimiste quant aux améliorations : « Cela signifie que nous nous sommes améliorés dans toutes les autres disciplines. Et cela pourrait nous aider l’année prochaine. »

Le pilote asturien connaît les progrès mais l’efficacité de l’ensemble aérodynamique reste à voir : « Le nouveau moteur était absolument nécessaire, mais quelque chose doit encore sortir de l’aérodynamisme. Sinon, nous ne pourrons pas nous en approcher. qui dominent au championnat. Tous les problèmes n’ont pas encore été résolus, mais nous sommes sur la bonne voie. Avec mon expérience, j’ai une bonne vision d’où nous allions bien et quelles étaient nos faiblesses. Je peux aider à éliminer les déficits. Non peu importe à quel point nous sommes bons en tant qu’équipe, nous aurons besoin d’une voiture rapide, mais maintenant nous sommes tous confrontés à la même question », a ajouté le double champion dans des déclarations à ‘AMuS’.

De haber encontrado la solución para haber igualado a Mercedes en términos de potencia, Alpine podría haber dado un paso de gigante a la hora de consumar su plan, el de volver a ser competitivos en 2022 y luchar por victorias y, por qué no, por le Mondial.