Fernando Alonso accuse la stratégie “ optimiste ” d’Alpine d’avoir terminé modestement en P17

Fernando Alonso a déclaré que la stratégie de course «très optimiste» d’Alpine s’était retournée contre Barcelone, laissant le double Champion du Monde en P17 à la fin de la course.

Alors qu’une course passionnante se déroulait à l’avant du peloton, avec la stratégie à deux arrêts de Lewis Hamilton lui permettant de réviser Max Verstappen, la tentative d’Alonso à un arrêt ne s’est pas terminée comme il l’avait espéré.

Les performances des pneus ont considérablement baissé sur son Alpine A521 et il a finalement dû s’arrêter à nouveau, ce qui l’a vu s’écrouler sur le terrain alors qu’un combat à six pour les dernières positions payantes se poursuivait.

En termes simples, l’Espagnol a déclaré qu’il ne pouvait pas enlever ses pneus assez longtemps pour pouvoir retenir ses rivaux.

«Je ne pouvais pas conduire!» rit Alonso en parlant à Formula1.com. «Je pense que nous étions dans une stratégie très optimiste avec un guichet unique et je le savais [the drivers behind] arrivaient, j’ai essayé de tenir cinq ou six voitures derrière moi pendant quelques tours mais ce n’était pas suffisant.

«Mais je préférerais risquer cette stratégie et essayer de prendre ce point plutôt que de rester là derrière et de ne pas marquer. Nous avons été courageux aujourd’hui, peut-être trop courageux. Je pense qu’il y a du travail à faire.

«Nous ne savions pas si [Alpine’s pace in Portugal] était spécifique à la piste, ou une réelle amélioration sur la voiture et ici nous avons confirmé que nous allions dans la bonne direction.

Il a peut-être la «meilleure» voiture sur la grille, mais Fernando Alonso dit que Lewis Hamilton mérite plus de crédit pour avoir produit les résultats semaine après semaine.https: //t.co/c4uv6sSp0U # F1 pic.twitter.com/asO5mVSLLd – Planète F1 (@ Planet_F1) 9 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de Formule 1

Alors qu’Alonso a été surqualifié pour la troisième course consécutive par son coéquipier Esteban Ocon, et a terminé derrière le Français à nouveau en Espagne, le vétéran dit qu’il cherche toujours à tirer le meilleur parti de sa voiture après deux. ans loin du sport.

«Il y a encore du travail à faire en termes de style de conduite différent, de manière différente d’essayer de m’installer dans la voiture… J’ai certainement des devoirs à faire», a ajouté Alonso.

«Je pense que nous nous sommes sentis plus compétitifs ici et c’est bien. Nous voulons plus, nous ne nous arrêterons pas ici et nous espérons que d’autres viendront à Monaco.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!