Fernando Alonso admet que sa relation avec Lewis Hamilton est devenue « plus froide »

Fernando Alonso dit que sa relation avec Lewis Hamilton est « plus froide » maintenant que dans les années qui ont suivi quand ils étaient coéquipiers de McLaren.

Détenant maintenant neuf championnats du monde à eux deux, le duo était collègues en 2007, Hamilton à l’époque une recrue de Formule 1 âgée de 22 ans tandis qu’Alonso est arrivé après avoir remporté deux titres consécutifs avec Renault.

Ils ne se sont pas entendus et Hamilton s’est avéré être l’égal de son coéquipier le plus expérimenté au cours de cette saison, littéralement dans le sens où ils ont tous deux terminé à un point de Kimi Raikkonen qui a remporté la couronne d’Alonso.

Cette année, au cours de laquelle il est revenu au sport après deux saisons d’absence, l’Espagnol de 40 ans a déjà fait référence à la façon dont McLaren a géré la façon dont tout s’est déroulé, affirmant que « l’équipe n’a pas géré la situation » et » personne ne nous a guidés ».

Selon Alonso, les choses ont rapidement repris entre lui et Hamilton après son départ pour retourner chez Renault, mais sont désormais «respectueuses» plutôt que particulièrement amicales – le style de vie du Britannique étant cité comme raison pour cela.

« Nous avons parlé en 2008, 2010 et 2011 et nous étions plus proches que jamais ces années-là car nous avons compris qu’en 2007 nous n’étions pas très bien gérés par nos patrons », a déclaré le pilote Alpine lors d’un entretien avec l’agence de presse PA.

« Ensuite, nous étions tous les deux très jeunes et très compétitifs et nous avions besoin d’une sorte de guidage et nous ne l’avons pas obtenu.

« C’était une conclusion facile à tirer de la saison 2007 et nous nous respections beaucoup et nous nous comprenions aussi beaucoup.

« Maintenant, nous avons cette relation respectueuse, mais peut-être est-elle plus froide qu’avant.

« Nous avons des opinions différentes sur des choses différentes. Lewis a un style de vie différent de beaucoup d’entre nous et cela nous sépare.

Alors que Hamilton rivalise avec Max Verstappen pour un huitième titre mondial, Alonso n’inclut pas la longévité de son coéquipier d’il y a 14 ans comme l’un de ses « nombreux atouts ».

« En Formule 1, vous êtes toujours motivé », a déclaré Alonso, qui est revenu chez McLaren pour un séjour de quatre ans de 2015 à 2018 après cinq saisons avec Ferrari.

« Si vous gagnez le championnat, l’année suivante, vous réinitialisez complètement, repartez de zéro et vous ne vous lasserez jamais du succès, donc je ne pense pas que ce soit une force pour Lewis.

« Lewis a tellement de points forts, mais ce n’est pas impressionnant de continuer à gagner – c’est assez facile. »