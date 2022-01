Fernando Alonso aimait toujours la Formule 1 même lorsqu’il est parti en 2018

Fernando Alonso a dit que même parce qu’il a quitté la Formule 1 en 2018, cela ne signifie pas qu’il n’est jamais tombé amoureux du sport.

Alonso a décidé de l’appeler un jour à la fin de la campagne 2018 après une autre année coincée dans la bataille du milieu de terrain avec McLaren, alors propulsé par des moteurs Honda.

Le double champion du monde l’a dit avant sa sortie et après cela, il était devenu désillusionné par la Formule 1, avec des opportunités de succès allant de très minces à nulles.

Mais la désillusion d’Alonso n’est pas allée jusqu’à tomber complètement amoureux du « summum du sport automobile ».

« Ce n’était pas que je n’étais pas amoureux de la Formule 1, mais je sentais que je perdais du temps dans ma carrière à ce moment-là en Formule 1 », a-t-il déclaré sur le podcast Beyond The Grid.

« Je n’ai pas eu la chance de me battre pour des victoires, de me battre pour des podiums, mais j’ai senti que j’avais cette possibilité et ce défi attrayant d’essayer quelque chose de différent.

« Alors j’ai pensé que c’était le bon moment en 2018, ou même avant ça. Si je repense à ma carrière, peut-être que 2015 ou 2016 ont été encore meilleures.

« Vous n’avez pas la boule de cristal et vous savez ce qui va se passer en ’17 ou ’18, donc vous espérez toujours avoir une chance de vous battre pour de plus grandes choses.

«Mais j’étais convaincu qu’en 18, c’était le bon moment pour essayer quelque chose de différent. Même si j’aime toujours la Formule 1, j’avais d’autres choses en tête à ce moment-là.

Si , eso es. pic.twitter.com/hFHxYkZBM6 – Fernando Alonso (@alo_oficial) 27 décembre 2021

Alonso a déclaré que sa tête se remplissait déjà d’idées sur les autres défis du sport automobile qu’il voulait essayer et que quitter la Formule 1 consistait à essayer de gratter cette démangeaison.

« Je pense que j’avais besoin de défis différents à ce moment-là de ma carrière », a-t-il révélé.

« J’ai été tenté par Le Mans, j’ai fait l’Indy 500 en 2017 un an avant d’arrêter.

« J’avais tous ces défis en tête de concourir dans différentes catégories et de me défier contre d’autres pilotes de haut niveau dans d’autres disciplines du sport automobile – et me mettre au défi si je pouvais bien faire dans différents types de sport automobile. »