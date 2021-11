Fernando Alonso appelle la Formule 1 à trouver « de meilleures solutions pour le calendrier »

Fernando Alonso admet qu’il est quelque peu dupé par la planification derrière le triple titre actuel de la Formule 1.

Cette saison palpitante s’achève sur six courses en huit semaines, dont les trois premières sur les continents nord et sud-américains, puis c’est au Moyen-Orient que se déroule le trio final.

Mais plutôt que d’être séparés de manière égale, le Grand Prix des États-Unis était une course autonome avec une pause avant le triple qui comprend le Mexique, le Brésil et le Qatar.

Un week-end de repos suit le Qatar avant le double final, les Grands Prix d’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi les deux premiers dimanches de décembre.

Pour la deuxième année consécutive, la pandémie en cours a fait que le calendrier a dû être un travail en cours pendant une grande partie de la saison avec une programmation difficile en raison des annulations de courses.

Mais Alonso trouve néanmoins un casse-tête dans la façon dont le point culminant de la campagne a été tracé.

« Évidemment seulement [Max] Verstappen et [Lewis] Hamilton se bat pour le championnat et c’est une très longue saison avec ces voyages à la fin », a déclaré le pilote Alpine aux journalistes.

«Ce triple en-tête n’est pas le plus pratique. Chaque course est espacée d’environ 12 heures d’avion et il est important que l’équipe et les mécaniciens puissent conserver leur énergie.

« Ils emballaient tout jusque tard dans la nuit pour prendre un vol pour le Brésil, tout défaire à nouveau, aménager le garage. C’est à la limite pour eux.

« Nous devons trouver de meilleures solutions pour le calendrier.

« Austin n’est qu’à une heure et demie de Mexico, mais c’était il y a deux semaines. C’est étrange que certaines courses soient séparées de deux semaines et que d’autres courses sur différents continents se succèdent.

La phase équivalente de la campagne 2022 sera au moins plus du goût d’Alonso à cet égard, car Austin et le Mexique devraient former une double tête les deux derniers week-ends d’octobre.

Ensuite, il y aura une semaine d’écart avant un doublé au Brésil et à Abu Dhabi pour clôturer une saison record de 23 courses le 20 novembre – une arrivée plus tôt que d’habitude qui peut ou non (officieusement) avoir quelque chose à voir avec éviter un affrontement avec la Coupe du monde de football au Qatar.

L’objectif principal d’Alonso pour le reste de la saison sera d’aider Alpine à terminer cinquième du championnat des constructeurs, AlphaTauri ayant égalisé avec eux avec 106 points grâce à la quatrième place de Pierre Gasly au Mexique.

Verdict de la planète F1