Fernando Alonso attribue un mauvais affichage au manque de tests

Fernando Alonso a admis qu’il «n’avait pas bien performé» à Imola – mais pense toujours qu’il souffre d’un manque forcé de préparation pour son retour en F1.

L’ancien champion du monde à deux reprises a marqué son premier point depuis Singapour 2018 en héritant de la 10e place après un Grand Prix d’Émilie-Romagne mouvementé et touché par la pluie lorsqu’un penalty a été infligé à Kimi Raikkonen, le faisant passer de la neuvième à la 13e place.

Mais l’Espagnol estime que son retour avec Alpine après deux ans de Formule 1 continue d’être entravé par le fait qu’il n’a passé qu’un jour et demi de tests de pré-saison – le comparant à un athlète se rendant aux Jeux Olympiques avant les Jeux Olympiques. formation requise.

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de Formule 1

MISE À JOUR: Les deux voitures dans les points!

Suite au penalty de la RAI, Esteban se classe désormais P9 et Fernando P10 dans le #ImolaGP d’aujourd’hui. pic.twitter.com/WbCV3uHGh8 – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 18 avril 2021

«D’une certaine manière, c’était parfait pour moi de comprendre la voiture dans ces conditions glissantes – une transition du mouillé aux intersections, des intersections au sec; un drapeau rouge, un départ arrêté, un départ lancé », a déclaré Alonso aux journalistes.

«Nous avons fait beaucoup de choses qui prennent normalement cinq ou six courses pour tout expérimenter. Tout a été compressé en un seul dimanche, donc beaucoup d’apprentissage, beaucoup de sensations avec la voiture.

«Je me sentais beaucoup mieux au 63e tour qu’au premier tour, grâce à toutes les expériences que vous avez vécues en course. Mais je n’ai pas bien performé.

«Il faut comprendre que quand on va jouer un match de tennis à Roland Garros ou à Wimbledon, on s’entraîne un peu sur cette surface, on s’adapte aux choses… en Formule 1 on a passé trois jours à Bahreïn, un jour et demi pour chaque pilote et ensuite vous entrez dans le championnat du monde.

«C’est comme se préparer pour les Jeux olympiques sans aucune forme d’entraînement, c’est ce que nous faisons.

«Maintenant, nous avons une frénésie de course dans les semaines à venir et ils seront utiles pour continuer à nous améliorer et à continuer de nous adapter du mieux possible.»

Malgré les courses qui arrivent maintenant vite et bien, avec trois week-ends sur quatre en mai, Alonso pense qu’il lui faudra encore plus de temps pour atteindre son niveau optimal dans la voiture.

«C’était important de terminer la course et de vivre les 63 tours», a-t-il ajouté. «Un DNF dans le premier virage ou le premier relais aurait pu arrêter notre progression dans le futur.

«Je suis plus ou moins là où je m’attendais, mais vous voulez toujours plus, être plus haut, avoir plus de confiance avec la voiture.

«Je n’avais probablement pas confiance en la voiture à Bahreïn, pas ici non plus. Je ne l’aurai pas à Portimao. Ce n’est pas quelque chose de réalisé du jour au lendemain pour atteindre ces 100%. Cela prendra du temps. Je suis ici pour travailler et m’améliorer et une course comme celle-ci m’aide beaucoup.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!