Fernando Alonso: “Aucune garantie” dans le combat pour le titre ouvert en 2022

in

Fernando Alonso a déclaré que, bien qu’une ou deux équipes soient susceptibles de dominer dans la nouvelle ère de la F1, qui ce sera est actuellement à deviner.

Le double champion du monde estime qu’une fois l’ordre de passage défini en 2022, les équipes qui émergent en tête devraient conserver ce statut pour les saisons à venir, plutôt que pour les courses.

Mais avec le nouveau règlement technique qui devrait bouleverser le sport au milieu de changements radicaux dans la construction des voitures, l’Espagnol pense que la course sera l’équipe la plus rapide à sortir des blocs la saison prochaine.

“Je pense qu’il n’y a aucune garantie et aucun sentiment que vous pouvez miser sur l’avenir de n’importe quelle équipe, en gros”, a déclaré Alonso aux journalistes en Hongrie, cité par GP Fans.

“Probablement même les meilleures équipes qui dominent maintenant le sport, elles sont à juste titre préoccupées par les nouvelles règles et comment elles interpréteront ces voitures.

« Ce que vous verrez l’année prochaine, dans les deux premières courses ou la première année de cet ensemble de règlements, finalement, vous verrez le même résultat pendant quatre ou cinq ans, c’est ce que nous avons vu.

«Une équipe qui domine au début d’un ensemble de règles, elle semble garder cet avantage pendant des années. Tout se rapproche de plus en plus, mais le même gagne.

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

La “saison idiote” de la Formule 1 bat également son plein, avec des mouvements de pilotes qui devraient se mettre en place dans les semaines à venir et, dans cet esprit, le pilote Alpine pense que tout mouvement pourrait bien comporter un risque d’inconnu qui s’y rattache. .

Le nouveau plafond budgétaire du sport prenant également effet, Alonso pense que cela devrait avoir l’effet souhaité d’uniformiser les règles du jeu – et pense que son équipe pourrait être en mesure de monter dans la hiérarchie l’année prochaine.

“L’année prochaine est plutôt intéressante, en particulier pour les jeunes pilotes, comment ils décident de leur avenir car aucune équipe n’a la garantie qu’ils seront performants”, a-t-il déclaré.

« Dans notre cas, je ne sais pas. Je pense que cette équipe a toujours été habile à interpréter les règles, s’est toujours battue. Ce n’est pas l’équipe qui a dépensé beaucoup d’argent en Formule 1 dans le passé.

«Je pense qu’avec le plafonnement des coûts, il y a un certain avantage pour ce genre d’équipes, qu’elles sont également plus efficaces en termes d’argent et de résultats. Je pense qu’il y a une chance de combler l’écart, mais il n’y a aucune garantie à coup sûr. »

Alonso reste convaincu qu’il est plus rapide que dans sa jeunesse et aimerait avoir la chance de se battre à nouveau aux avant-postes, mais le temps nous dira s’il est capable de se battre à nouveau pour des victoires dans ce sport.