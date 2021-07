Fernando Alonso avait besoin de risques pour s’appuyer sur un début fulgurant

Le sublime tour d’ouverture de Fernando Alonso l’a placé au cœur de l’action de qualification du sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais c’est alors qu’est venu le vrai combat.

Après avoir qualifié P11, Alonso a été l’un des rares pilotes à tenter sa chance en partant en pneus tendres pour cette « course » sans arrêt aux stands obligatoire.

Et c’était un appel qui a fonctionné à la perfection au début alors qu’Alonso a fait des progrès fulgurants jusqu’à P5. Pas mal pour un appel de stratégie pour lequel Alonso était “50-50” à la suite de l’entraînement de samedi.

« Ce n’était pas facile. Je pense qu’après les essais de ce matin, nous étions 50-50 », a-t-il déclaré à Sky F1 sur le choix de prendre les pneus tendres pour le départ.

« Nous savions que l’avantage potentiel au départ et les premiers virages avec les pneus rouges étaient potentiellement meilleurs, mais ensuite sur la distance de la course à la fin, cela pourrait avoir un peu plus de dégradation, alors nous avons pris ce pari et il semble que c’était le cas. le bon appel.

« Le lancement était bon, assez bon pour dépasser Carlos [Sainz] et Sébastien [Vettel], et puis nous avons commencé à prendre des risques.

Les risques étaient essentiels, Alonso estimant qu’il n’avait pas le rythme pour justifier de courir P5, et plus tard dans le sprint, il a en effet subi la pression de ceux qui le suivaient.

En fin de compte, les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo ont terminé leurs déplacements sur Alonso, le double champion du monde ayant reçu un avertissement pour avoir parcouru les lignes droites en défense, mais il a fait assez pour retenir Vettel et assurer la 7e place sur la grille pour le Grand Prix d’Angleterre.

“Nous n’étions pas en position, nous n’étions pas la cinquième voiture la plus rapide aujourd’hui, nous avons donc dû nous battre un peu, et à un moment donné, nous avons abandonné les McLaren parce qu’elles étaient tout simplement trop rapides”, a expliqué Alonso.

«Nous utilisions beaucoup de batterie pour défendre et à un moment donné, cela ralentissait beaucoup notre rythme, car vous n’utilisez pas l’énergie de manière efficace. C’était bien de tenir Sebastian, mais Lando et Daniel étaient trop rapides.

Alonso garde espoir de conserver la P7 où il prendra le départ dimanche, mais se méfie de pilotes comme Sainz et Sergio Perez derrière lesquels il espère sortir du peloton.

“Je l’espère”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait garder le contrôle sur ce P7.

« Je pense qu’il y a des voitures rapides derrière nous et je pense que Sebastian que nous avons vu aujourd’hui avait plus de rythme, Carlos partira derrière nous, Checo a eu un problème aujourd’hui mais il finira par venir vers nous.

« Les points ne seront pas faciles, mais nous allons essayer. »

Un pour les livres d’histoire 🇬🇧 Notre premier #F1Sprint dans le sac. P7 // Fernando

P10 // Esteban#BritishGP #F1Sprint pic.twitter.com/EEz8Rd2hBy – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 17 juillet 2021

Les qualifications de sprint étaient la caractéristique principale de ce week-end de course expérimental et la réaction des pilotes a été mitigée.

Alonso était cependant positif, arguant qu’il s’agissait d’un format qui donne aux fans une action plus significative sur la piste.

“Oui, je pense que j’ai bien aimé parce que nous avons trois jours d’action”, a-t-il confirmé.

« En général, les essais libres sont très utiles pour les équipes et les pilotes, mais pas pour le spectateur car ils ne voient que des voitures passer.

« Donc, hier, ils ont eu les qualifications, aujourd’hui ils ont eu la course de sprint, demain ils ont la course principale. Je pense que c’est un bon format.

