Fernando Alonso avait besoin de temps pour “ respirer ” loin de la F1

Fernando Alonso espère être une meilleure personne et un meilleur pilote à son retour en Formule 1 après deux ans d’absence.

Le joueur de 39 ans est à deux courses de son retour avec Alpine et a récolté son premier point depuis Singapour 2018 lorsqu’il a hérité de la 10e position du Grand Prix d’Émilie-Romagne après qu’une pénalité ait été infligée à Kimi Raikkonen par la suite.

Ayant clairement eu assez de F1 à la fin de cette saison 2018 après quatre années infructueuses avec McLaren, Alonso a pris un congé sabbatique d’une durée indéterminée pour concourir dans d’autres catégories de sport automobile – et a été attiré pour 2021 lorsqu’un poste vacant est apparu chez Alpine.

L’ancien champion du monde à deux reprises admet qu’il était «frustré» de ne pas avoir ajouté à ces titres en cinq ans chez Ferrari, et est convaincu que sa pause lui a fait du bien tant sur le plan professionnel que personnel.

«J’espère que je suis un meilleur pilote avec les expériences que j’ai vécues en dehors de la F1», a déclaré Alonso, qui a remporté le championnat du monde d’endurance en 2019 avec Toyota.

«J’espère que je suis aussi meilleur en tant que personne. Je suis sûr qu’il y avait là une certaine frustration. Nous n’avons pas atteint le championnat chez Ferrari en cinq ans en rouge et c’était, disons, en ajoutant de la pression.

«Et de Ferrari, je suis allé chez McLaren-Honda, un nouveau projet, juste parce que chez Ferrari, je sentais qu’il n’était pas possible de gagner le championnat et de battre Mercedes, alors j’ai dû essayer quelque chose de nouveau.

«Il y avait donc toujours une certaine pression, ajoutant de la pression chaque année, pour se battre pour le championnat.

«Et en 2018, c’était un peu« ça suffit pour le moment »et j’avais besoin d’une pause, j’avais besoin de respirer en dehors de cette bulle de Formule 1 et de cette poursuite continue pour un titre de Formule 1.»

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de Formule 1

Cependant, Alonso n’est revenu que pour être compétitif et se battre pour des victoires en course et potentiellement même un titre lorsque les nouveaux règlements du sport entreront en vigueur l’année prochaine pour potentiellement améliorer les conditions de jeu.

Cependant, en attendant, il espère que Mercedes et Red Bull pourront livrer la bataille passionnante au cours des 21 courses programmées restantes de cette saison, ce qui semble probable à en juger par les deux premiers grands prix.

“C’est très excitant, la saison 2021, et c’est grâce à cette bataille que nous voulons tous voir et qui va se dérouler”, a ajouté Alonso.

«Parce que nous bénéficions tous de cette émission, nous en bénéficions tous, les gens qui regardent la Formule 1 et qui viennent aux courses, ils parlent de cette bataille et des limites de la piste ou autre.

“Nous [Alpine] ne sont pas là, mais nous bénéficions toujours de cet entretien, donc je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les prochaines courses.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!