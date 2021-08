Fernando Alonso battrait lui-même de 23 ans «d’une seule main»

Ayant précédemment déclaré que son auto de 40 ans battrait le pilote qu’il était il y a 10 ans, Fernando Alonso est allé plus loin.

L’Espagnol estime désormais que sa version 2021 prendrait la mesure du joueur de 23 ans “d’une seule main”.

Le commentaire original est venu lorsque le double champion du monde a célébré son 40e anniversaire à la veille du Grand Prix de Hongrie, en déclarant : « Si je devais courir contre moi-même [from] Il y a 10 ans, je suis sûr que je le battrais maintenant, grâce à l’expérience et aux antécédents que vous obtenez maintenant.

Il y avait des preuves pour étayer cette remarque seulement trois jours plus tard quand Alonso a produit une superbe performance défensive pour contenir Lewis Hamilton et arrêter sa poursuite d’Esteban Ocon – permettant à son coéquipier Alpine de décrocher une première victoire choc en F1 au Hungaroring.

À 23 ans, alors qu’il se rapprochait de son prochain anniversaire, Alonso était en lice pour le premier de ses deux championnats du monde – la comparaison qu’il a faite maintenant est donc assez frappante.

“Si je me bats maintenant contre moi-même des 23, je le battrai d’une main”, a déclaré Alonso à The Race. « Ce n’est pas la même chose pour moi seulement. Je suppose que tout le monde vous donnera la même réponse.

« Ce n’est pas plus vous êtes jeune, plus vous êtes rapide. Ce n’est pas ainsi que fonctionne le chronomètre dans le sport automobile.

“Ce n’est pas le Tour de France, les Jeux Olympiques, le football, où à 23 ans tu es au sommet de ta performance.

«Ce que je ressens sonne peut-être le contraire pour les gens à l’extérieur. Il semble que le sport et la façon dont les médias sociaux sont maintenant, nous semblons être confus quant à l’âge ou à la performance qu’un sportif peut faire.

Alonso n’est clairement pas prêt à se contenter d’une vie plus facile après son retour en Formule 1 cette saison après deux ans d’absence, au cours desquels il a participé à d’autres formes de sport automobile.

Depuis que son retour a été confirmé, il a insisté sur le fait que son objectif était de concourir pour des victoires en course et même un troisième championnat du monde lorsque le nouveau règlement du sport sera introduit l’année prochaine dans le but de donner à l’ensemble du terrain une chance plus égale.

“Je me sens un meilleur pilote, c’est sûr, et je n’ai toujours pas de cheveux gris et de problèmes dans le dos”, a déclaré Alonso à Budapest.

« Pour le moment, je ne profite que des avantages d’avoir 40 ans et non des inconvénients, mais cela peut changer en peu de temps ! Au moment où nous parlons maintenant, je ne me sens pas 40 ans, je me sens en forme, vif et prêt.