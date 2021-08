Fernando Alonso blâme McLaren pour la rivalité tendue avec Lewis Hamilton

in

Fernando Alonso a carrément blâmé McLaren pour la façon dont sa relation avec Lewis Hamilton au sein de l’équipe s’est dénouée en 2007.

Alonso est arrivé dans l’équipe après avoir remporté les deux derniers championnats du monde avec Renault, aux côtés d’une recrue Hamilton qui est apparue sur le podium lors de chacune de ses neuf premières courses chez McLaren, ce qui a défié les idées initiales de l’Espagnol se dirigeant vers McLaren en tant que numéro de facto. un conducteur.

Les deux se sont battus en piste et leur rivalité a semblé atteindre son paroxysme lorsqu’Alonso est resté immobile dans son stand lors des qualifications en Hongrie, ce qui a empêché le jeune Britannique de réaliser un autre tour lancé, au grand dam de son équipe.

La paire s’est également battue en duel sur la piste à Indianapolis, Alonso faisant un geste à son équipe en faisant une embardée pour conduire près du mur des stands car il ne pouvait pas dépasser Hamilton pour la tête de la course.

La rupture de la relation entre Alonso et Hamilton est bien documentée, mais ils se sont réconciliés depuis longtemps et sont en bons termes maintenant, mais l’Espagnol ne blâme pas le septuple champion du monde pour cette animosité – mais l’équipe à la place.

“2007 a été une saison très importante pour moi”, a déclaré le double champion du monde à Sky Sports.

« Lewis est entré en F1 comme un tsunami avec tout son talent, ses capacités et ses résultats, des résultats immédiats – c’était intense et aussi difficile pour tout le monde.

« Avec le recul, et je pense que Lewis pensera la même chose, nous n’avons aucun problème entre nous, nous avons eu une compétition très dure, mais juste. Honnêtement, je pense et lui aussi, l’équipe n’a pas géré la situation.

“Je ne veux pas blâmer Ron [Dennis, then team principal], je ne veux pas blâmer un nom en particulier mais en tant qu’équipe et en tant que management, nous étions trop jeunes, trop ambitieux et personne ne nous guidait.

Alonso a fini par quitter l’équipe pour retourner dans un environnement familier chez Renault après une seule saison avec McLaren, mettant fin à une relation tumultueuse tôt.

Les deux grands ont continué à mener des batailles passionnantes sur la piste au fil des ans, à nouveau présentés de manière particulièrement excitante au Hungaroring lors de la dernière course.

Alonso a fait preuve d’une extraordinaire défense pour garder Hamilton derrière, qui tournait jusqu’à trois secondes par tour plus vite que l’Alpine – pour aider son coéquipier Esteban Ocon sur la voie de la victoire.

Hamilton a déclaré par la suite qu’Alonso lui avait donné “l’enfer” sur la piste, mais a respecté la “grande course” entre les deux.