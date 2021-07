Fernando Alonso choisit deux pistes où il veut briller

in

Fernando Alonso a nommé le Hungaroring et Jeddah comme les deux sites où il aimerait offrir une surprise en 2021.

Le double ancien champion du monde a fait son retour en Formule 1 pour 2021 avec Alpine et après un début difficile, Alonso commence maintenant à retrouver la forme après quatre points consécutifs.

La saison comme prévu n’a cependant pas encore atteint sa mi-parcours, il y a donc beaucoup plus de pistes à venir pour qu’Alonso se familiarise à nouveau avec, ou dans certains cas, conduise pour la première fois.

Et c’est une combinaison des deux qu’Alonso a nommée lorsqu’on lui a demandé les deux pistes où il veut le plus briller et créer un résultat choc.

Le Hungaroring est un lieu qu’Alonso connaît bien, puisqu’il s’agit de l’endroit où il a remporté sa première course de Formule 1 lors du Grand Prix de Hongrie 2003.

Pendant ce temps, le Jeddah Street Circuit, qui accueillera le premier Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1, sera un nouveau lieu pour chaque pilote.

« Je ne sais pas aussi clairement que les autres années quels sont les meilleurs ou les pires circuits. Il y a eu un peu de… c’était aléatoire, les performances de certaines voitures sur certains circuits », a-t-il déclaré à Motorsport.com lorsqu’on lui a demandé où il aimerait le plus briller.

« Disons, pour le romantisme, la Hongrie, parce que j’y ai remporté ma première victoire et c’est pour bientôt.

« Et puis… je ne sais pas, peut-être le nouveau en Arabie saoudite. Voyons si sur une nouvelle piste et avec quelques séances d’essais, nous avons une chance de nous démarquer.

La fluctuation observée dans l’ordre hiérarchique à certains moments cette saison a ouvert des opportunités pour les pilotes en dehors de la bataille Mercedes et Red Bull.

Lando Norris est déjà monté sur le podium à trois reprises en 2021, tout en devenant un prétendant choc à la pole position aux GP d’Émilie-Romagne et d’Autriche.

Charles Leclerc a remporté les poles consécutives à Monaco et à Bakou, tandis que Sebastian Vettel a également terminé P2 à son actif à Bakou où Pierre Gasly a franchi la ligne P3.

Et donc tout cela motive Alonso alors qu’il espère avoir sa propre opportunité de saisir le moment.

“Vous pensez toujours positivement, peu importe si vous commencez un peu en retard ou un peu mieux, vous pensez toujours à voir si la stratégie se passe bien”, a-t-il déclaré.

« Cette année, les départs ont été très propres, il ne s’est rien passé. Mais cela peut changer à tout moment. Si vous arrivez à Silverstone ou en Hongrie et que les deux Mercedes et une Red Bull ou quelque chose se touchent, cela fait trois sur la liste.

« L’opportunité peut se présenter, comme nous l’avons vu à Monaco… Charles n’a pas pris le départ et Bottas a abandonné au ravitaillement.

« À Bakou, Hamilton est parti et Verstappen a crevé son pneu et tout à coup Gasly a terminé deuxième. Il y a toujours une chance et toujours cet espoir.

