Fernando Alonso choisit sa meilleure saison de F1

Fernando Alonso a choisi 2012 comme la saison où il évoluait à «100%» de ses capacités en tant que pilote de course.

La saison 2012 de Formule 1 s’est déroulée comme un classique avec sept vainqueurs de course différents dans les sept courses d’ouverture.

Lorsque Fernando Alonso a remporté le Grand Prix d’Europe, huitième manche de la saison, il est devenu le premier vainqueur à répétition de cette campagne.

La course au titre est allée jusqu’au tour final en 2012 entre Alonso et Sebastian Vettel, et bien que ce soit Vettel qui soit sorti victorieux avec un troisième championnat du monde, Alonso a déclaré que c’était sa meilleure saison à ce jour en Formule 1.

« Je pense que ma meilleure saison a été 2012 en termes de style de conduite, de résultats et d’extraire le maximum de cette Ferrari », a-t-il déclaré à Sky F1.

«Je pense que 2012 je mets toujours comme mon 100 (pour cent). J’espère que je suis proche de ce 100 et j’ai appris tellement de choses au cours des deux dernières années en dehors de la Formule 1 que je suis curieux de voir comment je peux reprendre ces apprentissages en course ici.

Alonso est revenu en Formule 1 avec Alpine après avoir remporté ses Championnats du Monde 2005 et 2006 avec l’équipe d’Enstone alors qu’ils étaient connus sous le nom de Renault.

En fin de compte, Alonso veut concourir à nouveau pour le titre et s’engage pour un minimum de deux ans.

« Bien sûr, un minimum de deux parce que je veux utiliser les règles de 2022, mais après cela, je pense que je vais voir ce que je ressens », a déclaré Alonso lorsqu’on lui a demandé combien de temps il compte rester en Formule 1.

Je vais voir comment la voiture se sent aussi car il y a de grands espoirs pour la nouvelle réglementation que les combats seront meilleurs, que nous pourrons courir plus près d’une autre voiture, donc il y a beaucoup de choses que nous devons découvrir en 2022. «

Tout au long de sa carrière, Alonso a acquis la réputation d’être aussi féroce en dehors de la piste avec ses collègues qu’il est en piste avec ses rivaux.

Mais, s’est-il adouci du tout?

«Dans certains aspects, oui. Sur la bonne voie, probablement pas… ou je l’espère. Voyons voir », répondit-il.

Il ne fait aucun doute qu’Alonso est devenu un bien meilleur joueur d’équipe grâce à ces entreprises en dehors de la Formule 1.

Notamment à travers les courses d’endurance où Alonso a fait partie de l’équipe Toyota Gazoo Racing, remportant à deux reprises un titre de champion du monde d’endurance et les 24 Heures du Mans.

«Dans un championnat d’endurance, vous devez tout partager avec vos coéquipiers, travailler en équipe beaucoup plus qu’en Formule 1, donc je pense qu’il y a une croissance, non seulement du côté professionnel mais aussi du côté personnel, comment vous approchez de certaines de ces courses, même de Dakar », a-t-il déclaré.

«C’est un défi professionnel mais aussi un défi personnel lorsque vous êtes deux semaines au milieu de rien avec seulement vos copilotes.

Alonso revient en Formule 1 pour trouver un mélange de rivaux familiers comme Vettel, Sir Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen, mais c’est un signe de son expérience qu’il s’aligne également aux côtés de Max Verstappen et Mick Schumacher, après avoir couru contre les deux. leurs pères.

«C’est vrai que j’étais contemporain de Jos [Verstappen] et Michael [Schumacher] mais lorsque vous êtes dans la voiture et que vous vous regardez dans le miroir ou dans la voiture qui vous précède, vous ne pensez pas si c’est Mick Schumacher ou Max Verstappen, vous vous battez simplement contre vous-même », a déclaré Alonso.

«Je pense qu’il y a des jeunes talents incroyables sur la grille 2021 et ils sont l’avenir de la Formule 1, je le comprends. Mais le dimanche, vous ne pensez pas de cette façon.

