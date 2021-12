Fernando Alonso choisit ses trois meilleurs moments de la saison 2021

Fernando Alonso a sélectionné ses trois meilleurs moments de la saison 2021 lors de sa première année de retour en Formule 1.

Le double champion du monde est revenu en Formule 1 après une absence de deux saisons du sport avec lequel il est devenu de plus en plus désillusionné lors de son deuxième passage avec McLaren de 2015 à 2018.

Et tandis qu’Alonso revenait toujours sur un territoire familier au milieu de terrain avec Alpine, il y avait des signes clairs de progrès avec l’équipe anciennement connue sous le nom de Renault.

La refonte de la réglementation en 2022 et au-delà représente également un nouveau départ pour tous les pilotes et équipes, tout en offrant un nouvel espoir que le sport, à terme, puisse être beaucoup plus compétitif, les pilotes eux-mêmes étant le principal facteur de différence.

@AlpineF1Team pic.twitter.com/1V5BaZ8mc5 – Fernando Alonso (@alo_oficial) 20 décembre 2021

Alonso a terminé l’année à la 10e place du championnat des pilotes avec un total de 81 points, dont 15 au Grand Prix du Qatar où l’Espagnol de 40 ans a mis fin à sept ans d’attente pour revenir sur les podiums.

Mais, son merveilleux P3 sur le circuit international de Losail ne se classe que deuxième sur sa liste des trois premiers.

« Tout d’abord, la victoire d’Esteban », a déclaré Alonso à l’édition espagnole de Motorsport.com.

« Je sais que je n’ai pas gagné, mais c’était quand même un moment incroyable pour l’équipe. Tout le monde était très content et j’étais très fier de tout le monde chez Alpine, alors oui…. la victoire en Hongrie.

« Le deuxième doit être mon podium au Qatar, j’attendais ce podium depuis longtemps, ce sera donc mon deuxième meilleur moment de l’année.

« Et troisième… Je dirai que c’était Bahreïn, la première course j’étais très excité, je suis revenu en Formule 1 avec l’équipe, il y avait un peu de pression supplémentaire parce que beaucoup d’yeux étaient rivés sur nous, sur cette première course . Donc Bahreïn était aussi très spécial.

En se concentrant sur la situation dans son ensemble, Alonso envisage de continuer en Formule 1 pendant « deux à trois ans de plus » avant de relever à nouveau de nouveaux défis en sport automobile.

« J’espère courir deux ou trois ans de plus en Formule 1, puis passer à d’autres catégories parce que j’adore piloter. Ce serait très difficile pour moi de sortir d’une voiture », a déclaré Alonso dans un programme télévisé espagnol, cité par l’édition de son pays d’origine de Motorsport.com.

« Je suis heureux d’être de retour et j’ai hâte à la saison prochaine. J’étais à deux ans de la F1 mais dans d’autres compétitions, avec le WEC, j’ai fait le Rallye Dakar, j’ai toujours eu un volant dans les mains, donc je n’étais pas immobile.

« Rien n’avait changé, tout était pareil. La F1 est un si petit monde où ce sont toujours les mêmes personnes, ça ne change pas grand-chose. »