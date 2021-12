Fernando Alonso claque Michael Masi « trop mou » sur le trafic de qualification en Formule 1

Fernando Alonso a reproché au directeur de course Michael Masi d’être « trop ​​doux » avec les pilotes qui retiennent leurs rivaux pendant les qualifications.

Les files d’attente pour commencer à voler des tours et les cas de blocage ont été une caractéristique de la saison 2021 de Formule 1 et au Grand Prix d’Abou Dhabi, c’était au deuxième trimestre que les principaux problèmes se sont produits.

Cinq pilotes ont comparu devant les commissaires sportifs après la séance pour trois incidents gênants, Sebastian Vettel étant impliqué dans deux d’entre eux – un de chaque côté de la médaille.

En fin de compte, seul Esteban Ocon a reçu une sanction, c’est-à-dire une réprimande plutôt qu’une pénalité sur la grille, et son équipe Alpine a écopé d’une amende de 10 000 euros pour entrave à Vettel.

Le coéquipier d’Ocon, Alonso, était un autre des pilotes convoqués, son reproche étant que Daniel Ricciardo l’avait bloqué. Mais les commissaires sportifs l’ont vu différemment, décidant de ne prendre aucune mesure contre l’homme McLaren.

Alonso aura été lésé et perplexe par cette décision, ayant été éliminé en Q2 en raison de son dernier tour lancé – estimant qu’il aurait dû partir deux places plus haut que sa position de P11 sur la grille.

L’Autriche. Abudabhi. Et à suivre…. J’ai hâte d’être en 2022 et d’entrer dans ces nouvelles qualifications. ️ 🇪🇸 ❤️💛❤️ – Fernando Alonso (@alo_oficial) 11 décembre 2021

« Malheureusement, personne ne contrôle cela », a déclaré le double champion du monde, cité par Motorsport.com.

« Le directeur de course est trop doux sur ce point et si vous nous laissez jouer sur les tours et des choses comme ça, ça va toujours être le bordel. Nous avons besoin d’un arbitre pour nous protéger et pour le moment nous n’en avons pas, donc c’est mauvais.

«Le problème est que nous devrions être un peu plus alignés sur les choses qui sont bonnes et les choses qui ne vont pas. Cela devrait être plus noir et blanc avec ce qui est une pénalité et ce qui n’est pas une pénalité. Et ils doivent être durs dans certaines décisions.

« Dans le football, quand quelqu’un fait un tacle et qu’il y a un petit penalty ou autre chose, il y a un carton rouge et ici, ils ont du mal à montrer un carton jaune ou un carton rouge. C’est pourquoi nous ne cessons de répéter les mêmes mauvaises choses.

Lorsqu’on lui a demandé si la situation était pire qu’avant sa pause de deux ans dans le sport, l’Espagnol a répondu: « Oh oui, certainement bien pire qu’en 2018.

« Il n’y a pas de règles là-bas, pas pour le tour de piste. Il n’y a pas de temps minimum à respecter.

« Il y a beaucoup de mouvements étranges sur le premier tour hors piste. Je me suis plaint dans le premier tiers du championnat. Puis j’ai changé d’attitude et je faisais la même chose et maintenant il n’y a plus de courses pour gêner qui que ce soit, mais ce n’est pas dans mon cœur de gêner.

« Personne ne veut être au milieu du tour rapide de quelqu’un parce qu’ensuite, vous vous adressez aux commissaires sportifs et vous obtenez normalement une pénalité de trois places. Je suppose que c’est ce qui va se passer aujourd’hui.

Cependant, Ricciardo s’est échappé sans pénalité et partira d’une place devant Alonso en 10e position – l’Alpin affirmant que son ancienne équipe et le pilote australien étaient en faute.

« Sur le trafic lui-même, c’est la faute de McLaren », a déclaré le pilote de 40 ans. « L’équipe ou le pilote ou quoi que ce soit d’autre, car même s’il y a beaucoup de trafic dans le tour de sortie, vous devez vous déplacer lorsqu’une voiture rapide arrive et qu’il n’a pas bougé.

« Je pense qu’en Autriche, Vettel avait trois places [penalty] donc j’attends trois places minimum ou plus et voyons par où je commence.

« Je pense que je vais commencer neuvième, à mon avis, mais voyons voir. »