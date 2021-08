Fernando Alonso classe la victoire alpine plus haut que le succès au Mans

in

Fernando Alonso a décrit la victoire inattendue d’Alpine en Hongrie comme « plus spéciale » que ses succès au Mans.

Alonso a remporté deux courses des 24 Heures du Mans avec Toyota lorsqu’il a fait une pause dans la Formule 1, mais, dans une Toyota de tête, lui et ses coéquipiers Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima étaient pressés de réussir dans les épreuves phares du Championnat du monde d’endurance.

Esteban Ocon, quant à lui, a mené pendant 66 des 70 tours de son Alpine au milieu de terrain autour de la Hongrie pour remporter sa première victoire en F1, qui était également la première victoire de l’équipe Enstone depuis que Kimi Raikkonen a pris le drapeau à damier au Grand Prix d’Australie 2013 , quand ils couraient sous la marque Lotus.

Et en raison du statut d’outsider de l’équipe au Hungaroring, Alonso estime que la victoire d’Ocon est d’autant plus satisfaisante pour lui-même et pour l’équipe.

“Celui-ci est plus spécial car il est inattendu”, a déclaré le double champion du monde lorsqu’on lui a demandé comment la Hongrie se compare à ses victoires au Mans, par GPFans.

« Nous n’avons pas le rythme pour gagner une course et il faut des circonstances très particulières. Ces circonstances étaient là et la chance était de notre côté.

Cette fois la semaine dernière 🏆 Juste un homme et son trophée.#HungarianGP @OconEsteban pic.twitter.com/eSSC3mjAfN – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 8 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

Alonso a joué ce que le directeur sportif d’Alpine Alan Permane a appelé un rôle “100%, sans aucun doute crucial” pour assurer la victoire d’Ocon, se battant bec et ongles avec Lewis Hamilton pour retenir la Mercedes en charge, ce qui a finalement permis au Français de respirer l’espace dont il avait besoin pour prendre le drapeau à damier.

“Ça va bien”, a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé son rôle dans la victoire. « Probablement la dernière fois [that happened] était chez Toyota où nous étions coéquipiers, nous gagnons avec la Toyota n°7 et la Toyota n°8.

Alonso a remporté sa première victoire en Formule 1 sur le Hungaroring en 2003, et Ocon est devenu le cinquième pilote à remporter sa première victoire sur ce circuit, après Damon Hill, Jenson Button et Heikki Kovalainen.

Après une longue course stérile sans monter sur la plus haute marche d’un podium de Formule 1, l’Espagnol a parlé de sa joie pour toute l’équipe, ainsi que d’Ocon qui a gravé sa place dans l’histoire de la F1 en devenant vainqueur de la course.

“[I am] très, très heureux pour eux, beaucoup de sourires sur les visages et aussi pour Esteban », a ajouté Alonso.

“Quand vous êtes jeune et que vous gagnez un grand prix de F1, vous resterez pour toujours en tant que vainqueur du grand prix.

“Cela s’est produit en Hongrie, comme en 2003 pour moi, donc cet endroit est un endroit chanceux pour notre équipe, si heureuse pour cela.”