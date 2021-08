Fernando Alonso concède qu’Alpine a perdu trop de terrain face à McLaren

in

Fernando Alonso est déçu du niveau auquel Alpine a pris du retard sur son ancien employeur McLaren lors de la campagne 2021.

Alors que la Formule 1 a été critiquée ces dernières années pour un manque de concurrence au sommet de l’ordre, la bataille du milieu de terrain reste toujours aussi serrée.

En 2021, cependant, ce milieu de terrain a été segmenté en trois batailles distinctes, et Alpine s’est retrouvé dans celle du milieu aux côtés d’AlphaTauri et d’Aston Martin à la recherche de la P5, tandis que McLaren et Ferrari abandonnent la P3.

Donc pour Alonso, c’est dommage qu’Alpine se soit détachée de ce combat P3.

“Je pense que les attentes ou nos ambitions en début d’année étaient de répéter ce que Renault a pu faire l’année dernière”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

“En gardant à l’esprit que Ferrari a connu une saison 2020 très étrange avec des performances assez faibles, nous nous attendions à ce que Ferrari soit peut-être en avance sur nous. Mais c’est vrai aussi que nous avons perdu un peu trop de terrain avec McLaren.

“Ce Renault s’est battu avec McLaren jusqu’à la dernière course de l’année dernière et nous ne pouvons pas le faire cette année.”

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de la Formule 1

La grille dans l’ensemble s’est cependant resserrée, alors alors que McLaren a volé une marche sur Alpine, les deux équipes sont en fait désormais toujours plus proches du rythme de leader.

“En regardant et en analysant tous les chiffres d’une certaine manière, nous avons réduit l’écart avec Mercedes et avec une partie de l’opposition”, a confirmé Alonso.

« Donc, même si nous sommes P7 au championnat des constructeurs, nous avons réduit l’écart avec les leaders et c’est ainsi que tout est devenu serré. Du neuvième au sommet, tout le monde est plus proche.

« La même chose avec Aston Martin, Racing Point l’année dernière se battait pour les podiums et a même remporté un grand prix et cette année, nous sommes plus proches d’eux.

“Alors oui, c’était un peu de haut en bas pour toutes les équipes, pour nous aussi, mais malheureusement nous avons perdu quelques positions au championnat des constructeurs parce que les trois équipes qui ont terminé derrière Renault l’année dernière sont les trois équipes qui ont amélioré le plus.