Fernando Alonso concède que la chance a joué un rôle dans les points de la Styrie

Fernando Alonso pense qu’Alpine n’était probablement pas assez rapide sur un rythme pur pour mériter un top 10 en Styrie, mais il l’a obtenu.

Il y a eu un drame au départ lorsque Charles Leclerc a coupé Pierre Gasly, causant des dommages à l’aile avant de Leclerc tandis que Gasly a crevé qui l’a contraint à l’abandon.

Cela a permis à Alonso de passer à la 7e place alors que le train du milieu de terrain se formait derrière, et bien que Leclerc et son coéquipier Ferrari Carlos Sainz aient finalement tous deux dépassé Alonso, l’Espagnol a repoussé l’attaque de Yuki Tsunoda pour franchir la ligne P9.

Sans ce coup de main au départ, Alonso n’est pas sûr qu’il se serait éloigné du premier week-end consécutif au Red Bull Ring avec des points.

“C’était difficile, je pense que nous ne sommes peut-être pas aussi bons qu’un top 10”, a-t-il admis aux journalistes.

« Nous avons eu de la chance au début avec la collision de Gasly et Leclerc, puis nous avons essayé de tenir la position mais avec les deux Ferrari, nous n’avons pas pu les arrêter.

« Mais Q3 hier, top 10 aujourd’hui, quelques points. Ce n’est pas le meilleur week-end mais je pense que c’est un défi pour notre package sur ce circuit.

“Malheureusement, nous courons deux fois ici, nous devons donc trouver quelque chose pour le week-end prochain, mais nous avons quelques idées et je suis sûr que nous utiliserons ces deux week-ends pour améliorer notre voiture.”

Alonso était loin d’être content lorsque Sainz l’a dépassé, pensant que cela s’était produit parce qu’on lui avait montré les drapeaux bleus à l’approche du leader de la course Max Verstappen.

Mais après un certain temps en dehors du cockpit, Alonso s’est rendu compte que garder Sainz derrière allait probablement être impossible de toute façon.

“C’était frustrant à ce moment-là quand on perd une position parce qu’on a les drapeaux bleus”, a-t-il expliqué.

“Mais je pense que Carlos nous aurait dépassés un tour plus tard ou deux tours plus tard parce que le rythme était beaucoup plus rapide que nous, donc je ne pense pas que cela ait changé quoi que ce soit sur notre course.”

Ocon n’a pas été en mesure d’ajouter des points au total d’Alpine au terme d’un week-end difficile pour le Français, qui a déclaré avoir manqué de rythme pour rivaliser tout au long de la course.

“Ce fut un week-end difficile dans l’ensemble, pas facile du tout”, a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui, nous manquions encore de rythme, ne pouvant pas suivre le train où il y avait toutes ces batailles entre [Sebastian] Vettel, Kimi [Raikkonen] et Daniel [Ricciardo], je perdais du terrain et une fois que j’ai perdu le DRS, c’était tout, je reculais.

“J’étais beaucoup plus en position défensive qu’en position offensive cette course, ce qui n’était pas fantastique, mais nous avons la chance de courir à nouveau ici la semaine prochaine et nous allons pouvoir essayer différentes choses, j’espère en sortir plus solutions sur un rythme positif.

