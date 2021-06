Fernando Alonso confiant après le top 5 d’Alpine en FP2

in

Fernando Alonso a été encouragé par le rythme d’Alpine lors des essais de vendredi en Styrie, affirmant que faire passer les deux voitures en Q3 est « réalisable » samedi.

Alonso et Esteban Ocon ont tous deux montré un rythme rapide autour du Red Bull Ring vendredi, se classant respectivement P5 et P3 alors que les équipes effectuaient des simulations de qualification pour la première fois lors de la deuxième séance d’essais libres.

Le double Champion du Monde a montré un rythme plus soutenu lors de la dernière course en France, ayant pris le temps de s’adapter à son A521 dans les premières manches de la saison.

Après avoir passé une solide journée à courir autour de Spielberg, il a déclaré que l’équipe pouvait concourir au cours du week-end.

« Oui, c’était un bon vendredi pour nous et oui, nous nous attendions à de la pluie. Cela ne s’est pas produit, nous avons donc pu tester notre programme normal », a déclaré Alonso via Formula1.com.

« Satisfait des pneus, satisfait de l’équilibre de la voiture – nous devons encore peaufiner certains virages pour optimiser le temps au tour – mais c’était un vendredi positif et [I’m] confiant pour demain.

« Peut-être que… vendredi, nous avons l’air un peu plus compétitifs que ce que nous avons l’air de samedi et dimanche, mais l’objectif est d’être en Q3 avec les deux voitures et dans les points dimanche avec les deux voitures.

« Cela semble réalisable ici, alors essayons de le faire. »

Quant à Ocon, il a tenu à être plus prudent sur les chances d’Alpine ce week-end. L’équipe avait été à la pointe du classement lors des essais du Grand Prix de France, pour s’estomper légèrement en qualifications et en course.

Les marges entre les équipes étaient extrêmement serrées en FP2 en particulier, avec les 14 meilleures voitures séparées par moins d’une seconde sur la référence de Max Verstappen vendredi après-midi.

Après une course frustrante autour du Paul Ricard qui l’a vu terminer hors des points, Ocon tient à tirer le maximum de sa voiture ce week-end.

“C’était assez décent, mais ce n’est que vendredi, nous devons donc rester concentrés et aborder quelques points sur lesquels nous devons encore travailler”, a déclaré Ocon.

« Je serai très heureux si c’est là où nous en sommes demain, mais nous devons rester réalistes et nous frayer un chemin encore, alors voyons demain.

« Donc, définitivement, ça a été une bonne journée, mais il y a beaucoup à voir, ce qui est positif, car si vous êtes coincé dans un coin, ce n’est jamais une bonne nouvelle. »

