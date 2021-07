Fernando Alonso considère la qualification de sprint comme le premier relais du GP de Grande-Bretagne

Fernando Alonso considère les qualifications de sprint comme le premier relais du Grand Prix de Grande-Bretagne avant une pause du jour au lendemain.

Dans le cadre d’un week-end de course expérimental, les qualifications traditionnelles se sont déroulées vendredi à Silverstone, les qualifications de sprint ayant ensuite lieu samedi pour déterminer la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Alonso s’est bien préparé pour la course de 100 km après avoir obtenu la 11e place pour le départ, bien que les qualifications n’aient pas été aussi nettes qu’il l’espérait.

“C’était difficile, il y avait du vent là-bas et je pense que nous avions un peu plus de rythme dans la voiture, mais le trafic n’était pas une chose facile à vivre aujourd’hui”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“La première manche de la Q2, nous étions un peu en décalage avec les autres voitures, puis dans la deuxième manche, le tour était un peu brouillon, c’est comme ça.

« Cela n’a probablement pas beaucoup changé notre position finale.

Mais le format unique de ce week-end signifie que tout n’est pas perdu pour Alonso, les qualifications au sprint représentant la principale opportunité de progresser et de s’assurer une solide place de départ pour la course proprement dite.

Et donc Alonso le traite comme le premier relais du Grand Prix de Grande-Bretagne.

“C’est comme les qualifications et demain le premier relais de la course, puis nous nous arrêtons une nuit et continuons la course dimanche”, a-t-il expliqué.

« Il va donc être intéressant d’apprendre et de voir ce que nous pouvons améliorer à partir de cette performance. »

Pour Esteban Ocon, les qualifications à Silverstone ont été un rappel de confiance bien nécessaire après quelques week-ends difficiles en Autriche.

Lui non plus n’était pas satisfait du trafic, estimant que la Q3 était à portée de main sans lui, mais l’essentiel pour le Français est que son rythme soit revenu.

« Je suis content, je suis content parce que nous étions à une seconde du rythme lors de la dernière course en Autriche, et cette fois nous étions là où se trouvait la voiture », a-t-il déclaré.

“Je sentais que c’était une étape énorme, je dois remercier les gars pour le travail qu’ils ont fait toute la semaine, en cherchant et en essayant de se débarrasser de tout doute, et nous avons définitivement plus de rythme.

“C’est dommage pour cette dernière manche, c’était un gâchis sur la piste, beaucoup de voitures ont dépassé la file d’attente et cela nous a fait un peu galérer avec les pneus, alors nous avons perdu la chance de commencer le tour et c’est tout, c’est ce dont nous avions besoin pour entrer dans Q3.

“Mais le rythme est revenu et c’est une bonne nouvelle.”

