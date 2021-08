Fernando Alonso contre les changements à Spa

Fernando Alonso doute que les changements prévus à Spa empêcheront les gros accidents, et dit que sa nature à grande vitesse le rend spécial.

Il y a eu un certain nombre d’incidents énormes sur le circuit belge ces dernières années, avec de Lando Norris crash pendant les qualifications étant le dernier d’entre eux.

Cet accident, comme beaucoup d’autres, a eu lieu dans la section emblématique en montée composée d’Eau Rouge et de Raidillon, et il a été confirmé que des bacs à gravier et des zones de ruissellement plus larges y seront introduits l’année prochaine pour améliorer la sécurité.

Alonso ne pense pas que de telles mesures changeront beaucoup et souhaite que la nature de la piste soit préservée.

“Même avec une barrière différente, vous évitez probablement certains accidents, mais c’est toujours un virage à grande vitesse”, a-t-il déclaré après la chute de Norris samedi.

“C’est la nature du circuit et c’est pourquoi il est spécial.”

Le point de vue d’Alonso est partagé par Lewis Hamilton.

« Le fait que cette piste détienne toujours l’essence de ce danger ; Je trouve ça bien. J’espère juste que les changements n’enlèveront pas cela », a déclaré le Britannique.

« L’Eau Rouge est déjà plate sur le sec, facile. C’est vraiment agréable et délicat sous la pluie, et c’est pourquoi Eau Rouge est Eau Rouge.

« J’espère que les changements le rendront plus sûr, mais ne le rendez pas moins spécial, le cœur dans la bouche, vous savez ? »

Note à la FIA : Quand Seb dit que c’est un drapeau rouge. C’est un drapeau rouge. #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 28 août 2021

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

La FIA a été critiquée par beaucoup, dont Sebastian Vettel, après l’accident de Norris pour ne pas avoir arrêté la séance à l’avance en raison du temps humide.

Alonso a cependant de la sympathie pour Michael Masi and co, estimant que la longueur de la piste rend difficile l’évaluation des conditions.

« C’est très difficile de suivre les conditions de piste », a-t-il ajouté.

« Parce que c’est un long tour avec 20 voitures en course, donc à chaque tour, vous obtenez une sensation différente et une condition de piste différente.

« Quand il s’assèche, c’est toujours une bonne nouvelle, mais quand il pleut de plus en plus, c’est parfois une surprise avec l’aquaplaning. Il est donc difficile de prédire.

Ce fut une mauvaise qualification pour le pilote Alpine qui a été éliminé en Q2 tandis que son coéquipier, Esteban Ocon, a atteint la Q3.

Il admet qu’il ne s’est pas senti à l’aise toute la journée.

“Je ne me sentais pas à l’aise là-bas”, a déclaré l’Espagnol.

« C’était glissant et très peu adhérent sur tous les tours. J’étais 14e en Q1 et 14e en Q2, donc c’était plus ou moins toujours assez mauvais.

“Si les conditions continuent de changer comme elles le sont maintenant, peut-être que l’opportunité se présente, mais aujourd’hui n’était pas une bonne journée.”