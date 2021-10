Fernando Alonso critique à nouveau le stewarding en Formule 1

Fernando Alonso a critiqué les règles « aléatoires » de la F1 après que lui et Antonio Giovinazzi ont dû abandonner leurs positions lors de leur combat sur le Circuit des Amériques.

Alonso a couru contre les deux Alfa Romeo au Grand Prix des États-Unis dimanche, s’engageant d’abord avec Kimi Raikkonen où Alpine a estimé que le Finlandais a dépassé l’Espagnol hors de la piste au virage 1 après avoir été poussé à côté lorsque les deux se sont touchés.

Les commissaires sportifs n’ont eu aucun problème avec l’ingénieur de course d’Alonso, Karel Loos, qui a déclaré au pilote que « apparemment, cela est autorisé.

Alonso a répondu: « D’accord, allons le faire sur la piste. règles de merde. C’est clair. »

Quelques tours plus tard, Alonso affrontait l’autre Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi, même si cette fois c’était l’Espagnol qui prenait l’avantage au virage 12 alors qu’il courait large pour conserver sa position lorsqu’il rejoignait.

On lui a dit de céder le poste à Giovinazzi ou de faire face à une pénalité de cinq secondes.

L’ayant fait quelques tours plus tard, Alonso passe alors à l’attaque et cette fois c’est Giovinazzi qui sort de la piste. On lui a aussi dit de donner le poste à Alonso.

Le pilote Alpine n’a pas été impressionné par la façon dont tout s’est déroulé.

« Les règles sont un peu aléatoires », a-t-il déclaré après la course. « C’est comme ça, malheureusement, pour les fans ici en Amérique et tout.

« Ils ont vu aujourd’hui un spectacle qu’ils ne méritaient pas.

TOUR 16/56 Alonso et Raikkonen ont les coudes dehors ! Aucun des anciens champions du monde ne veut céder un pouce 😅#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/f22lXPodkA – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

Il a ajouté: «Évidemment, c’est leur décision, nous devons donc l’accepter.

« Je ne sais pas si vous avez vu toute la course, mais il y a eu le même incident je pense au premier tour avec Lando [Norris], dans le virage 12. Il freine à l’intérieur, dépasse Sainz, Sainz sort de la piste, reprend la position et [he had to give the place back].

« Et puis dans la dernière partie de la course, quand j’ai dépassé Giovinazzi pour la deuxième fois, j’ai freiné à l’intérieur au virage 12. Et encore une fois, je l’ai forcé à sortir de la piste. Il a regagné la position hors piste et cette fois, il a dû me rendre la position.

« Donc, d’une certaine manière, vous forcez toujours un gars à sortir de la piste lorsque vous freinez à l’intérieur : vous vous engagez à dépasser. Et ils [the driver on the outside] doivent décider s’ils reculent ou s’ils gardent les pleins gaz hors de la piste en dehors du circuit.

« C’est ce que Sainz a fait. Giovinazzi l’a fait, je l’ai fait. Et nous devons certainement redonner la position, car vous êtes en train de tourner à plein régime en dehors de la piste. Mais Kimi ne l’a pas fait. C’est pourquoi j’ai senti que ce n’était pas cohérent.

« J’ai perdu environ 10 secondes en faisant toutes ces choses, et évidemment les possibilités de points ont disparu. Mais je veux dire que je ne suis pas trop en colère à ce sujet parce que ce n’est qu’un endroit à un point. Et puis nous avons de toute façon la défaillance de l’aileron arrière, donc cela n’a sans doute pas changé notre course. Ce n’est donc pas un problème. »

Malgré ses efforts de la journée, Alonso n’a pas atteint le drapeau à damier, abandonnant à cause d’un aileron arrière cassé.

« Nous avons cassé l’aileron arrière », a-t-il déclaré. « À un moment donné, j’ai failli m’écraser dans l’avant-dernier virage, heureusement c’est arrivé ici plutôt que dans le premier secteur.

« Alors, j’ai regardé l’aileron arrière et il était plié vers l’arrière, alors peut-être les bosses ou autre – c’était très exigeant pour la voiture aujourd’hui. »