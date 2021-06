Fernando Alonso critique la règle des pneus Q2, favorise les grandes équipes

Fernando Alonso pense que la règle selon laquelle les 10 meilleurs coureurs des qualifications commencent avec leurs pneus Q2 faussent injustement l’équilibre en faveur des voitures les plus rapides sur la grille.

Les équipes de tête Mercedes et Red Bull essaient souvent de passer la deuxième séance de qualification avec les pneus médium du week-end, pour s’assurer qu’elles sont capables d’aller plus loin dans la course avant de s’arrêter, ce qui, selon Alonso, leur donne un avantage injuste flexibilité sur la stratégie – couplée à leur avantage de rythme inné.

Les composés de pneus pour le Grand Prix d’Autriche sont devenus un peu plus souples que la course du week-end dernier au Red Bull Ring. Avec la majorité des voitures utilisant le pneu dur pendant la course, ce composé ne sera plus disponible et les médiums de Styrie deviendront le nouveau pneu dur.

Avec cela, Alonso pense que les stratégies à deux arrêts seront plus courantes en conséquence – mais les voitures les plus rapides pourront toujours profiter de la situation à leur avantage.

«Ça va être un défi d’en faire un [pit] arrêtez », a déclaré Alonso aux journalistes en Autriche. « Si vous commencez avec une C5 [Pirelli’s softest tyre compound], c’est peut-être plus difficile.

« Les voitures rapides ont le luxe d’éviter ce pneu et au milieu de terrain, nous n’avons pas ce luxe.

« C’est le mauvais côté des règles. Ils essaient d’inventer une règle qui pourrait profiter au spectacle, et ils ne font que profiter aux grandes équipes. »

Bon départ de Fernando ! 💪#StyrianGP 🇦🇹 @alo_oficial pic.twitter.com/AgSnIn6b31 – Formule 1 (@F1) 29 juin 2021

Le patron d’Alpine Laurent Rossi a récemment déclaré qu’il pensait qu’Alonso avait retrouvé sa “cohérence” maintenant qu’il était de retour en Formule 1, le double champion du monde ayant surpassé Esteban Ocon lors des deux dernières courses.

Après un autre pointage pour Alpine, P9 en Styrie, l’Espagnol estime que c’était le sommet de sa performance sur une piste qui ne convient pas à l’A521 ainsi que sur des sites récents.

“Je ne pense pas que l’Autriche soit notre meilleur circuit”, a admis Alonso.

« Malheureusement, nous avons deux courses ici, nous devons donc gérer les dégâts que nous pouvons avoir en termes de points. Je pense que nous l’avons très bien fait dans la première course, car nous avons marqué un point de plus qu’AlphaTauri et deux de moins qu’Aston Martin. Nous avons donc réussi à limiter ces dégâts.

« Mais dans la deuxième course, je pense que ce sera un autre week-end difficile. On va essayer de faire mieux, mais ça va être difficile. Je pense que c’est notre limite.

