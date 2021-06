Fernando Alonso de retour dans un “état très compétitif”

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, pense que Fernando Alonso a retrouvé sa forme compétitive lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Après s’être inséré dans la bataille à l’avant du milieu de terrain lors des dernières manches, le Grand Prix d’Azerbaïdjan a été légèrement plus délicat, seul Alonso s’étant qualifié pour la Q3.

La course n’a pas apporté de changement d’heureux au départ, car Esteban Ocon a abandonné en raison d’une « perte de pression de suralimentation » au tout début.

Il ne semblait pas qu’Alonso allait ramener un grand nombre de points non plus, jusqu’à ce qu’un redémarrage tardif ait complètement changé la course.

La course a été marquée par un drapeau rouge lorsque le pneu arrière gauche de Max Verstappen est tombé en panne dans la ligne droite principale, et à partir de la 10e place sur la grille, Alonso a lancé une charge dans les derniers tours, se hissant à la 6e place sous le drapeau à damier.

Et avec cela, Budkowski a vu qu’Alonso était revenu à un “état très compétitif”, ayant lutté pour la forme depuis son retour en Formule 1.

« La course n’a pas bien commencé, Esteban a dû s’arrêter à cause d’un problème de moteur et le rythme de course de Fernando n’était pas compétitif, ce dont nous devons comprendre les raisons », a-t-il déclaré sur le site Internet d’Alpine.

« Dans l’ensemble, ce n’était pas un bon après-midi, mais nous pouvons être heureux que les deux pilotes qui ont eu des problèmes [Verstappen and Lance Stroll] étaient bien et cela nous a donné une action passionnante après le redémarrage.

« Le positif réconfortant était la magie de Fernando pour regagner quatre positions et terminer P6, ce qui est une belle récompense pour le travail acharné de chacun. Il est de retour dans un état très compétitif et nous devons maintenant travailler ensemble pour nous remettre en forme lors de la prochaine course en France.

Alpine se dirige vers sa course à domicile P7 dans le championnat des constructeurs. Aston Martin et AlphaTauri en tête restent cependant bien en vue.

Aston Martin détient 12 points d’avance sur Alpine, AlphaTauri n’ayant plus que deux points d’avance dans l’ordre.

Devant ce trio, Ferrari et McLaren commencent à s’éloigner, Ferrari comptant 94 points et McLaren 92 contre 25 pour Alpine avant le Grand Prix de France.

