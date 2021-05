Fernando Alonso débute un “ nouveau championnat ” au GP de France

Fernando Alonso a déclaré que des mises à jour seraient à venir pour lui chez Alpine, espérons-le à temps pour le Grand Prix de France afin qu’il puisse réinitialiser.

Le décor était planté pour Alonso alors qu’il revenait en Formule 1 en 2021 avec Alpine, l’équipe où il avait remporté ses deux championnats du monde en 2005 et 2006, alors qu’ils étaient connus sous le nom de Renault.

Mais jusqu’à présent, son retour n’a pas encore mis en valeur l’Alonso d’autrefois. Il a été surqualifié par son coéquipier, Esteban Ocon, à chaque manche depuis l’ouverture de la saison à Bahreïn, tandis que l’Espagnol n’a pas encore terminé une course devant Ocon en 2021.

Cependant, pour l’aider à s’adapter à la vie chez Alpine, l’équipe a prévu quelques améliorations, en se concentrant en particulier sur la direction assistée.

Alonso a déclaré à Mundo Deportivo qu’il «pourra être plus compétitif et tirer le meilleur parti de la voiture» avec ces modifications, mais elles ne seront probablement pas en place pour Bakou.

Au lieu de cela, Alpine semble attendre que la Formule 1 se soit éloignée des circuits urbains, c’est donc au Grand Prix de France que nous verrons ces changements introduits, permettant à Alonso de démarrer un «nouveau championnat» à partir de là.

«Je pense que ce sera plus pour quand ce n’est pas un circuit de rue. Bakou ne serait pas un bon moment », a déclaré Alonso.

«En ce sens, le début du championnat n’est pas le meilleur calendrier possible. Il y a eu Imola, Portimao, deux circuits sur lesquels je n’ai pas roulé depuis de nombreuses années ou jamais comme Portimao et le reste des pilotes y avait roulé il y a quelques mois lors du dernier championnat.

«Et puis deux circuits urbains, Monaco et Bakou. Les six premières courses du championnat ont donc été un défi difficile à relever. Donc de France, j’attends avec impatience un nouveau championnat pour moi.

«Et du point du volant [power steering] J’espère avoir quelque chose qui me permette de ressentir un peu mieux l’équilibre de la voiture et de pouvoir avoir un meilleur feedback que ce que je ressens actuellement.

Alonso, avec Sergio Perez et Daniel Ricciardo, sont les pilotes qui peinent encore à s’adapter à la vie de leurs nouvelles équipes.

Les départs en course ont cependant été une force pour Alonso lors des dernières manches, notamment en gagnant deux places hors de la ligne à Monaco, il va donc «dans la bonne direction dans ce domaine».

Cependant, ce qu’il a du mal à comprendre, c’est l’incohérence d’un week-end. En fait, il en a parlé à Perez après que le Mexicain soit passé de la tête de la séance d’essais d’ouverture à Monaco à la P9 sur la grille à la fin des qualifications.

«Nous verrons dans les courses suivantes. Je ne pense pas que ce soit une question de chance car il y a quelque chose qui affecte plus de gens, des gens à l’arrière dans FP2, des gens dans FP3, dans Q2… beaucoup de gens », a-t-il dit à Cadena Cope.

«J’ai parlé à Checo Perez de [Sunday] matin pour demander pourquoi il a été le plus rapide en FP1, puis il est neuvième en Q3. Cela n’a pas de sens. Mais aujourd’hui, il se battait pour le podium.

«Pourquoi toutes ces variables se produisent-elles pendant un week-end? Ce n’est pas une question de chance. Nous devons comprendre cela.

«Mais je ne suis pas inquiet. J’ai été fort tout le week-end par rapport aux premiers week-ends et je suis heureux et j’ai été plus fort en course lors des qualifications [at Monaco] rien n’a fonctionné.

«Il reste encore 18 courses au championnat et nous ferons le calcul en décembre et pas maintenant.»

