Fernando Alonso décroche son premier podium en Formule 1 depuis 2014 au Qatar

Lewis Hamilton s’est rapproché de la tête du championnat de Formule 1 avec une victoire dominante dimanche lors du premier Grand Prix du Qatar pour remporter des victoires consécutives et réduire l’avantage de points de Max Verstappen.

Lewis Hamilton a mené le Grand Prix du Qatar du début à la fin. (PA)

Hamilton, qui a également gagné la semaine dernière au Brésil, a réduit de 17 points l’avance de Verstappen dans la course au titre en une semaine. Verstappen détient toujours une avance de huit points avec deux courses à disputer dans l’un des combats pour le titre de F1 les plus spectaculaires depuis au moins une décennie.

« Je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour ces points. Cela a été une sacrée année », a déclaré Hamilton. « Être à ce stade de l’année et avoir des victoires consécutives est un sentiment formidable. »

Le septuple champion est parti de la pole pour Mercedes et n’a jamais été défié sur le circuit international de Losail alors que Hamilton a remporté sa 102e course en carrière. C’était sa septième victoire de la saison.

Hamilton a battu le deuxième Max Verstappen de près de 25 secondes. (PA)

Verstappen a terminé deuxième pour Red Bull, près de 25 secondes derrière Hamilton.

« C’était assez solitaire à l’avant », a déclaré Hamilton.

Verstappen a écopé d’une pénalité avant même le début de la course lorsqu’il a perdu cinq places sur la grille de départ pour avoir enfreint un drapeau jaune lors des qualifications de samedi. Le Néerlandais s’était qualifié deuxième mais les commissaires sportifs lui ont ordonné de reculer sur la grille après les auditions dimanche de Verstappen, Valtteri Bottas et Carlos Sainz.

Tous les trois ont été accusés de ne pas avoir suivi les règles du drapeau jaune vers la fin des qualifications. Bottas, qui s’était qualifié troisième, a été pénalisé de trois départs sportifs. Sainz n’a pas été pénalisé.

Red Bull a été mystifié par la pénalité de grille pour Verstappen, qui a perdu toute chance de défier Hamilton pour la victoire lorsqu’il a été pénalisé. Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a critiqué la sanction lorsqu’elle a été prononcée.

L’Espagnol Alonso a terminé troisième derrière les Néerlandais Max Verstappen et Lewis Hamilton. (Hamad I Mohammed – Piscine/.)

« Nous avons vraiment du mal à le comprendre », a déclaré Horner. « C’est un coup crucial dans ce championnat du monde pour nous. »

Malgré la pénalité, Verstappen n’a eu besoin que de cinq tours pour récupérer et revenir à son point de départ initial.

« Notre position de départ était un peu compromise », a déclaré Verstappen. « Je sais que ça va être difficile jusqu’à la fin mais je pense que c’est bien. Cela reste excitant. »

Mais il a dit qu’il était prêt pour les défis à venir en Arabie saoudite et la finale à Abu Dhabi.

« Je me sens bien », a-t-il déclaré. « Ça va être serré. »

Hamilton, vainqueur de quatre titres consécutifs, a désormais tous les élans. Le pilote britannique vise un huitième titre record en F1, ce qui lui permettrait de dépasser Michael Schumacher.

« Je me sens vraiment bien, je suis vraiment, vraiment content de la voiture », a déclaré Hamilton. « Je me sens plus en forme que jamais, donc c’est positif. »

Fernando Alonso d’Alpine a terminé troisième pour son premier podium depuis 2014. Il a été aidé par les pénalités d’avant-course infligées à Verstappen et Bottas, qui ont propulsé l’Espagnol à la troisième place sur la grille de départ.

Sergio Perez a terminé quatrième pour aider Red Bull à battre Mercedes pour le championnat des constructeurs.