Après les éclairs de brillance, l’ancien pilote de F1 Jolyon Palmer a déclaré que le Fernando Alonso de l’époque McLaren avait malheureusement réapparu à Bahreïn.

Après deux saisons loin de la Formule 1, Fernando Alonso a fait son retour avec l’équipe Alpine basée à Enstone, anciennement Renault.

Alonso connaissait très bien le nom de Renault, ayant remporté ses deux championnats du monde avec la tenue en 2005 et 2006.

Et s’il était clair à Bahreïn qu’il n’était pas revenu avec une voiture capable de remporter le titre, Alonso profitait néanmoins d’un très fort Grand Prix de Bahreïn, en atteignant Q3 puis en affrontant ses rivaux en course. C’était comme s’il n’était jamais parti.

Mais, à la fin, il a commencé à se retirer de ces batailles et a été contraint de se retirer en raison d’un emballage sandwich coincé dans le conduit de frein.

Cela étant dit, Palmer a le sentiment qu’Alonso aurait volontiers garé la voiture à ce stade alors qu’il glissait du top 10, affirmant avoir vu le côté de l’Espagnol qui est sorti en prélude à sa sortie en 2018.

Après avoir brûlé les ponts avec Honda, Alonso a ensuite quitté McLaren à la fin de 2018, frustré par le manque de progrès de l’équipe.

Palmer a estimé qu’Alonso mettait à nouveau son désir de pousser la voiture pour chaque baisse de performance sur les points à la fin. Avec Esteban Ocon terminant P13, cela signifiait Alpine quitter Bahreïn à zéro.

Première course de la saison ✅.

C’était agréable et spécial de ressentir l’adrénaline du départ, les premiers tours, etc. Je ne peux pas attendre le prochain et continuer à progresser 💪. @ AlpineF1Team 💙 # f1 #bahrain #alpine pic.twitter.com/X8zA6TY4kL

– Fernando Alonso (@alo_oficial) 28 mars 2021