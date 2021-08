Fernando Alonso: des demi-points “choquants” pour un “Noël précoce”

in

Fernando Alonso a été abasourdi par la décision d’attribuer des points pour le Grand Prix de Belgique de deux tours.

Avec de fortes pluies tombant tout au long de la journée de course à Spa-Francorchamps, deux tentatives ont été faites pour lancer le Grand Prix de Belgique, bien que les deux aient été victimes des conditions.

Lors de la deuxième aventure du circuit, deux tours ont été effectués derrière la voiture de sécurité, ce qui signifie que les règlements avaient été satisfaits pour créer un classement de course.

Après ces deux tours, les pilotes sont retournés aux stands et plus tard, la course a été abandonnée.

Ces pilotes dans le top 10, bien que controversés, marquaient encore des demi-points, et Alonso, classé P11, n’arrivait pas à y croire.

“Ce fut une journée terrible pour être honnête pour tout le monde”, a-t-il déclaré aux journalistes dans le sombre enclos.

« Eh bien, pour certains d’entre eux, c’était probablement un peu un Noël en avance, car il y avait des cadeaux offerts aujourd’hui à certaines personnes parce que nous n’avons pas couru, et ils obtiennent toujours la position et ils obtiennent toujours les points.

« Alors c’est un peu choquant. J’étais P11, j’étais à une place pour les points, je n’ai jamais été autorisé à me battre pour ces points, mais ils donnent toujours les points.

“C’est choquant d’une certaine manière, mais c’est comme ça.”

C’est grâce aux fans que, alors que les conditions se détérioraient et que les perspectives d’une course se détérioraient, les tribunes restaient toujours bondées.

La Formule 1 a bien sûr traversé une grande partie de la pandémie sans aucun spectateur, et Alonso était donc triste de ne voir aucune course se dérouler au Grand Prix de Belgique lorsque les fans étaient de retour en force.

“C’est triste pour les gens, les fans ont été incroyables tout le week-end”, a-t-il déclaré.

«Avec ce temps, ils ont toujours soutenu, et après la pandémie et après avoir couru sans spectateurs pendant une partie du championnat, maintenant les voir est si agréable.

“Et quand vous ne leur donnez rien pendant la course, c’est terriblement triste, donc c’est une journée très étrange aujourd’hui.”