Fernando Alonso: Deux Alpine en Q3 ont apaisé les inquiétudes concernant le rythme

Fernando Alonso a déclaré qu’Alpine n’était pas sûre de ses performances en Hongrie, donc amener les deux voitures en Q3 était un bon résultat.

La bataille du milieu de terrain s’est divisée en trois sections différentes et dans celle du milieu, Alpine se retrouve à neuf points de l’équipe P5 AlphaTauri.

C’est le genre de déficit qui peut facilement être renversé, surtout lorsque les deux voitures prendront le départ du Grand Prix de Hongrie depuis l’intérieur du top 10.

Esteban Ocon a revendiqué la 8e place sur la grille, tandis qu’Alonso alignera la 9e place – un résultat qui satisfait l’équipe après qu’Alonso a révélé certaines inquiétudes concernant sa compétitivité sur le Hungaroring.

« Heureux de la journée », a déclaré Alonso aux journalistes après les qualifications.

« Je pense que c’était un circuit sur lequel nous avions quelques inquiétudes quant à notre niveau de compétitivité, mais les deux voitures en Q3 – cela fait un moment que nous n’y sommes pas parvenus.

“C’était donc un bon week-end jusqu’à présent, mais les points sont donnés demain, nous devons donc faire une bonne course.

« Je pense qu’ici tout est basé sur le samedi et qu’il est difficile de dépasser, alors j’espère que nous prendrons un bon départ et après cela, nous gérerons les pneus et les positions.

“Nous avons donc de grandes chances de marquer avec les deux voitures et c’est l’objectif pour demain.”

Qualité : 🇭🇺✅ P8 // Esteban : 1:16.653

P9 // Fernando : 1:16.715#GP de Hongrie pic.twitter.com/0FLWeRf2LC – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 31 juillet 2021

Ocon a déclaré que le Hungaroring était l’une de ses pistes préférées et était heureux de commencer P8 sur un site où les dépassements ne sont pas faciles.

« C’était une séance très décente », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il y a eu beaucoup de compréhension parce que nous n’avions pas un si bon rythme en Q2, c’était juste assez pour passer.

«Mais une fois que nous sommes arrivés en Q3, tout a vraiment commencé à se mettre en place. Je suis assez content car c’est l’un de mes morceaux préférés ici.

« J’ai apprécié cette séance, c’était un travail difficile. C’est bien de commencer dans les points car c’est difficile de passer ici, donc une bonne position de départ pour demain.

Lorsqu’on lui a demandé si son rythme de course serait suffisant pour se battre ou simplement s’accrocher, Ocon a répondu : « Je pense d’abord que nous avons le rythme de course pour s’accrocher. On va définitivement viser l’attaque, évidemment devant.

“Mais ce sera une autre histoire, la température de la piste va monter, ce sera difficile de gérer les pneus mais nous visons de gros points.”