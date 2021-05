Fernando Alonso dit que l’improvisation est plus difficile en Formule 1

Pendant son absence de Formule 1, Fernando Alonso a appris qu’il est plus difficile d’improviser dans la série à cause de «l’environnement fermé».

Fin 2018, Alonso a quitté la Formule 1 pour se concentrer sur d’autres aventures de course, apparaissant dans le Rallye Dakar, IndyCar et surtout remportant le succès dans le Championnat du Monde d’Endurance où il est devenu deux fois vainqueur du Mans.

Mais maintenant, l’Espagnol est revenu en Formule 1 comme un meilleur pilote pour les expériences dans ses yeux, et pour Alonso, l’une des plus grandes choses qu’il a remarquées est qu’improviser en Formule 1 est difficile à cause de «l’environnement très fermé».

“Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre de toute autre expérience, en dehors de la Formule 1”, a-t-il déclaré sur Motorsport.com.

«Parce que la Formule 1 est un environnement très fermé, vous répétez la même chose toutes les deux semaines et la même routine exacte toutes les deux semaines. Votre style de conduite devient en quelque sorte le même au fil des ans, et vous suivez simplement les instructions de votre équipe.

«Ils optimisent tout dans la voiture, et ils optimisent également votre style de conduite, donc ils vous disent quoi faire – où économiser les pneus, où économiser l’énergie sur la batterie, où effectuer les burn-out, comment beaucoup à faire avant le départ.

«Tout est tellement contrôlé que vous ne pouvez pas improviser beaucoup de choses sur un week-end de Formule 1.»

«En course d’endurance, il faut être soi-même, bien plus que [in] toute autre voiture de course. Vous trouvez du trafic à différents endroits sur différents tours, à différents moments de la journée, pour chaque tour », a poursuivi Alonso.

«Chaque fois que vous montez dans la voiture, vous devez partager beaucoup plus avec vos coéquipiers. Il y a beaucoup plus de travail d’équipe sur les courses d’endurance que sur la Formule 1, donc il y a des choses que vous apprenez et vous adoptez cette approche différente pour vos futures aventures dans le sport automobile.

«La même chose en IndyCar, je pense que le niveau de détail que vous devez atteindre en termes de configuration, en termes de préparation pour la course Indy 500, est beaucoup plus élevé que n’importe quel événement de Formule 1.

«Les voitures sont les mêmes et de petits détails peuvent affecter le style de conduite, les performances, les opportunités de dépassement. Vous devez anticiper certaines des choses qui se produiront dans les deux ou trois prochains tours.

“Il y a de nombreuses leçons que vous apprenez dans différentes catégories et j’espère que vous pourrez postuler en Formule 1, ou que je pourrai postuler à l’avenir.”

