Fernando Alonso dit que son « destin en hiver » est un voyage à l’hôpital

Plutôt que des vacances bien méritées, Fernando Alonso a un objectif initial hors saison différent de celui de la F1 – se faire retirer les plaques de la mâchoire.

L’Espagnol aura évidemment aussi des temps d’arrêt appropriés, mais une priorité est de poursuivre les travaux sur les blessures qu’il a subies lors d’un accident de vélo alors qu’il se préparait à son retour en F1 après deux ans.

En février, Alonso s’entraînait sur son vélo à Lugano, en Suisse, où il a été renversé par une voiture. Il avait besoin d’une chirurgie reconstructive du visage et de la mâchoire, des dents devant être extraites et des plaques insérées dans la zone endommagée.

Le joueur de 40 ans subira davantage de traitements avant son objectif d’être encore plus compétitif avec Alpine lorsque le nouveau règlement F1 entrera en vigueur pour la campagne 2022.

Dans la saison qui vient de s’achever, Alonso a décroché un podium, au Qatar, tandis que son coéquipier Esteban Ocon a remporté le Grand Prix de Hongrie.

« Mon destin en hiver sera d’aller à l’hôpital », a déclaré le double ancien champion du monde, cité par Mundo Deportivo.

« D’abord pour que les plaques de mon visage et de ma mâchoire soient retirées de l’accident de février, puis pour me reposer quelques semaines à cause de cela. »

Encore un dimanche solide = Plus de points pour l’équipe.

Heureux de P8 et de bons progrès cette saison. . @alpinef1team #alpine #f1 #abudhabi https://t.co/vzS5z4yRy7 – Fernando Alonso (@alo_oficial) 12 décembre 2021

Alonso, qui devait piloter le deuxième jour des essais de pneus Pirelli d’après-saison à Abu Dhabi, est ainsi resté à Yas Marina où il a terminé huitième de la finale 2021, une place devant Ocon.

Bien qu’il ait terminé trois places au-dessus de sa position de départ, il pensait que son travail était largement passé inaperçu en raison de tous les regards tournés vers la bataille pour le championnat du monde entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Au début de son interview d’après-course, Formula1.com a fait référence à la régularité des points d’Alonso, à laquelle il a répondu en plaisantant : « Vous êtes vraiment intéressé par ma course ? Je suis sûr…

«Nous avons eu de bons combats avec AlphaTauri… personne n’a vu, ça va.

« C’était très amusant, mais le sujet principal de la course était de ne pas gêner les deux concurrents lorsqu’ils venaient nous doubler et des choses comme ça.

« Encore une fois, un doublé pour Alpine, donc un dimanche bien exécuté en termes de perspective d’équipe et nous terminons l’année en force. J’espère que nous aurons un meilleur package l’année prochaine et que je dois être plus compétitif.

Alonso était impressionné par la façon dont la F1 avait en quelque sorte évoqué une telle saison et un tel point culminant.

« C’est incroyable », a-t-il déclaré. « Tout d’abord, bravo à la Formule 1. Bravo au sport. Cela a été une saison formidable pour tout le monde et pour un sport d’avoir deux prétendants à égalité de points lors de la dernière course, et le dernier tour de la course se dispute toujours roue contre roue, c’est magique.

« J’espère que tous les championnats seront de cette façon à l’avenir.

« Mais bravo à tous les deux. Je pense que les deux ont été exceptionnels cette année. Ils méritaient tous les deux d’être champions.