C’est devenu une sorte de slogan, mais même Fernando Alonso admet qu’il n’est pas vraiment sûr de ce que « El Plan » signifie réellement.

« El Plan » est devenu associé à l’Espagnol cette année, l’explication la plus évidente étant qu’il fait référence à l’objectif d’Alpine de se battre régulièrement pour des victoires en course et des championnats lorsque la nouvelle réglementation de la Formule 1 sera introduite à partir de 2022.

Les mots sont apparus sur des T-shirts portés par Alonso et même, lors du Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison 2021, à l’arrière de l’aileron arrière de l’Alpine.

Mais bien qu’il ait acquis quelque chose d’un culte, le double ancien champion du monde dit qu’il n’est pas certain de ce que « El Plan » représente – pensant qu’il a simplement pris une vie propre.

« C’est une bonne question, j’ai commencé à la voir aussi », a déclaré Alonso lors de l’émission « Un plus un égale trois » à la télévision espagnole, citée par Soymotor.com, lors d’une conversation avec deux autres stars du sport – le footballeur Joaquin et le basketteur à la retraite. Fernando Romay.

« C’est l’une des choses que les réseaux de médias sociaux ont maintenant. Ils ont commencé avec ‘El Plan’, ‘El Plan’, ‘El Plan’ et je ne sais pas non plus ce qu’est ‘El Plan’. C’est une mauvaise chose à dire, mais je ne sais pas non plus ce qu’est « El Plan ».

« Je pense que cela fait partie de ‘El Plan’ que je ne sais pas exactement ce qu’est ‘El Plan’. Vous devrez parier. C’est ‘El Plan’… effrayer sans savoir.

En expliquant les changements de réglementation de la F1 à ses deux compagnons de dîner pour les besoins de l’émission télévisée, Alonso a déclaré : « Normalement, la technologie de la voiture ne change pas beaucoup d’une année à l’autre.

« Mais toutes les quelques années, tous les six ou sept ans, il y a une révolution et pour l’année prochaine, il y a un de ces grands changements. »

Bien qu’Alonso lui-même ne sache peut-être pas ce que signifie « El Plan », ce serait une erreur pour une équipe de F1 de ne pas avoir de chemin à suivre – et le PDG de Renault, Luca de Meo, a récemment défini la façon dont il voit cela pour Alpine.

« Si vous voulez parler du plan, je vous dis que nous avons trois à cinq ans pour devenir compétitifs, pour pouvoir gagner des courses régulièrement et au final gagner un championnat du monde », a déclaré De Meo.

« La position de Renault n’est pas d’être au milieu, nous voulons être plus haut. L’important est d’avoir l’attitude de vouloir être dans ce sport, de vouloir investir dans ce sport.