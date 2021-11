Fernando Alonso en a marre des conférences de presse «très ennuyeuses» de la Formule 1

Fernando Alonso s’est prononcé contre le caractère « très répétitif » des conférences de presse en Formule 1, compte tenu du travail médiatique des pilotes.

Le jeudi précédant un week-end de course est la traditionnelle « journée des médias » où chaque pilote donne des interviews pour les médias écrits et diffusés du monde entier.

En plus de cela, les pilotes sont interviewés après chaque session au fur et à mesure que le week-end se déroule, avec leurs réflexions les plus récentes ainsi que différentes nouvelles émergeant au fil des jours.

Et avec les questions similaires de la majorité des médias, qui sont souvent en réaction aux grandes histoires de la semaine ou lui demandent ce qu’il pense de la performance de sa propre équipe, Alonso a l’impression qu’il est à court de mots pour dire – d’autant plus qu’il n’est pas en course pour le championnat du monde.

« C’est très, très répétitif », a déclaré Alonso, cité par Motorsport-Total. « Ce n’est pas dirigé contre vous. C’est juste que la Formule 1 est très ouverte aux médias.

« Nous faisons une conférence de presse jeudi, vendredi, samedi matin, samedi après-midi, vendredi à la parade des pilotes, dimanche à la parade des pilotes et dimanche après la course. Et il n’y a rien à dire vraiment.

« En principe, nous pouvons faire les mêmes déclarations pour le Qatar, pour Djeddah et Abu Dhabi. Je pense que la chose la plus intéressante est la lutte pour le titre avec Hamilton et Verstappen.

« Tout le reste est très, très ennuyeux, très répétitif. »

Concernant ses propres performances et celles de son équipe, Alonso a déclaré qu’il espérait tempérer les attentes pour les courses restantes de la saison, étant donné les messages qu’il a reçus sur les grandes ambitions de ses fans pour le reste de l’année.

Mais malgré le manque de course à l’extrémité du peloton, le pilote Alpine a déclaré qu’il espérait utiliser les derniers week-ends pour recueillir autant d’informations que possible pour la saison prochaine et tenter de remporter la course serrée pour une cinquième place dans le Championnat des constructeurs contre AlphaTauri.

« Je comprends les fans à la maison, ou mes fans, parce que j’ai lu des choses qui disaient ‘sur le podium au Qatar’ ou ‘c’est l’heure du podium au Qatar’. Et vous voudriez répondre ‘non, il n’y a pas de podium’ », a déclaré le double ancien champion du monde.

« Nous avons fait tellement de courses et nous avons parfois terminé huitième, neuvième parfois. Ce ne sera pas différent lors des trois dernières courses. Je suis désolé de le dire.

«Bien sûr, il se passe bien plus que cela. Nous avons encore beaucoup à faire avec l’équipe et nous apprenons beaucoup de choses pour l’année prochaine.

«Nous testons également certaines choses dans l’organisation pour l’année prochaine. Ce sont donc des courses très intéressantes pour nous dans cette dernière partie du Championnat du Monde. Mais nous garderons cela pour nous.