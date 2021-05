Fernando Alonso: “ Encore un peu trop stressant pour le moment ”

Fernando Alonso dit que son retour se révèle un peu «trop stressant» pour lui en ce moment alors qu’il se bat pour se mettre à niveau.

L’Espagnol n’a pas encore terminé une course devant son coéquipier Alpine Esteban Ocon quatre courses dans la saison 2021, tandis que le Français a également eu le numéro d’Alonso en qualifications aux GP d’Émilie-Romagne, du Portugal et d’Espagne.

Alonso a ouvertement admis qu’il n’était pas encore de retour à «100%» après deux saisons loin de la Formule 1, donc pour le moment, il y a encore un sentiment de stress alors qu’il tente de s’installer à Alpine.

«Je ne suis toujours pas à 100%, c’est sûr. Je pense qu’à chaque tour que je fais dans la voiture, nous ajustons mes préférences, donc je me sens plus à l’aise et plus de performances viennent de moi », a-t-il déclaré à Sky F1.

«Même avec une bonne course, il y a encore plus à venir avec la philosophie de l’équipe, les stratégies d’arrêt au stand et les exécutions d’arrêt au stand, les tours de formation, etc. C’est encore un peu trop stressant pour moi en ce moment parce que ces choses ne sont pas automatiques. avec mes mains et mon esprit, donc les choses s’amélioreront à coup sûr avec le temps.

«La Formule 1 n’attend personne pour être à 100%. Les week-ends arrivent [thick and fast] et vous devez livrer. “

Alonso est l’un des deux Espagnols sur la grille 2021, l’autre étant Carlos Sainz chez Ferrari. La Scuderia est une équipe qu’Alonso connaît bien évidemment après avoir remporté 11 victoires en Ferrari rouge.

Et Alonso a déclaré qu’il avait donné à son compatriote quelques «petits conseils» sur la vie chez Ferrari, et qu’il les soutenait pour redevenir une équipe gagnante à l’avenir.

«J’étais très content pour lui et nous en avons discuté. Nous partagions de petits conseils lorsque vous y arrivez [at Ferrari] et assurez-vous de faire ceci et cela, là où se trouvent les bons restaurants à Maranello », dit-il.

«Même si Ferrari n’est pas une équipe gagnante pour le moment, cela peut certainement être un package gagnant à l’avenir.»

Découvrez toutes les dernières marchandises Fernando Alonso sur la boutique officielle de Formule 1

À 39 ans, Alonso en est vraiment aux dernières étapes de sa carrière en Formule 1, et il a donc à juste titre pour objectif de laisser un héritage sous la forme d’une voie vers la course pour les jeunes.

Parallèlement à son école de karting à Oviedo, la ville natale d’Alonso, il s’est également étendu en Chine dans le but de dénicher des talents de course dans le pays.

«C’est important du moment que c’est dans votre cœur et que vous avez la possibilité de donner à l’avenir», a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé l’importance de laisser un héritage.

«Je pense que c’est bien et dans mon cas, avoir une piste de karting dans ma ville natale donne aux enfants de l’espoir et des opportunités, peut-être qu’ils rêvent de sport automobile et veulent devenir pilote à l’avenir. Au moins, ils ont les installations et l’équipement, si je peux les aider, je me sens heureux de le faire.

La gestion des chauffeurs n’est cependant pas un domaine dans lequel Alonso a l’intention de s’impliquer.

C’est Flavio Briatore qui l’a amené en Formule 1 au début des années 2000, et si Alonso aimerait être comme Briatore, ce n’est pas parce qu’il veut être un pilote manager comme l’était l’Italien.

«Pas encore», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si c’était un cheminement de carrière qu’il aimait.

«J’adorerais être comme Flavio mais pas seulement parce qu’il est aussi manager!»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!