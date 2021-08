Fernando Alonso entre dans l’histoire au Mans

21/08/2021

Le à 15:50 CEST

Les Heures 24h ont débuté aujourd’hui dans le circuit de Le Mans et avant le coup de canon, Fernando Alonso a marqué l’histoire sur la mythique piste française. Renault et Alpine organisé une exposition pré-compétition et invité l’Asturien devenu le premier de l’histoire à piloter une Formule 1 au Mans.

Les fans qui ont rempli les tribunes en attendant le départ de l’événement historique du sport automobile français ont été fascinés par la voiture conduite par le double champion du monde de Formule 1. Alonso a bouclé le tour d’exposition avec la F1 RS18 peint avec les nouvelles couleurs laissant une image mémorable sur la piste mythique de La Sarthe. L’Asturien, qui a remporté l’épreuve à deux reprises, connaît parfaitement la piste et a commencé seul pour avoir de l’espace pour serrer sa voiture de course et traquer le reste des voitures alpines et enfin terminer le tour avec les autres véhicules.

Histoire faite par Alpine aujourd’hui au Mans, pour la première fois une voiture de @F1 s’attaque au mythique circuit français avec au volant #WEC Champion du Monde, @alo_oficial.#LeMans24 @AlpineF1Team @SignatechAlpine pic.twitter.com/AufTNkRmGp – WEC (@FIAWEC) 21 août 2021

Les tribunes ont fait une belle ovation au pilote et lorsqu’il est descendu de la voiture, il a montré son enthousiasme pour être à nouveau présent dans le légendaire 24 Heures du Mans. Esteban Ocon, le partenaire d’Alonso dans l’équipe Alpine de Formule 1 était avec lui et faisait également partie de l’exposition, avec eux il est apparu Laurent Rossi, le directeur général de l’équipe Gran Circo. Après cette pause en France pour commémorer sa participation aux essais 2018 et 2019, Alonso devra préparer le retour de la Formule 1 après la pause estivale qui arrivera dans une semaine sur le circuit de Spa.