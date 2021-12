Fernando Alonso espère « deux ou trois ans de plus » en tant que pilote de Formule 1

Fernando Alonso dit qu’il envisage de continuer à courir dans d’autres catégories après « deux ou trois ans de plus » en Formule 1.

L’Espagnol mène actuellement une saison à la fois contractuellement avec Alpine, de retour d’un congé sabbatique de deux ans au cours duquel il s’est essayé avec succès à d’autres disciplines du sport automobile.

Bien que 2021 ne soit pas le meilleur de la carrière du double champion du monde, ce fut certainement encourageant et gratifiant puisqu’il a remporté un podium au Grand Prix du Qatar.

Le plan – ou El Plan, comme l’a adopté Alonso comme une sorte de slogan – est qu’Alpine soit régulièrement plus compétitive et stimulante à l’avant lorsque la nouvelle ère de réglementation entrera en F1 à partir de 2022.

D’ici le milieu de cette décennie, lorsqu’il aura 42 ou 43 ans, Alonso a l’intention de participer ailleurs, comme il l’a fait au Championnat du monde d’endurance qu’il a remporté, au Rallye Dakar et à l’Indianapolis 500 pendant son absence.

Je l’ai toujours… je ne l’ai jamais perdu 😍 La légende @alo_oficial est revenue en 2021 et a montré qu’il est toujours l’un des pilotes les plus déterminés de F1 💪#F1 #ElPlan @AlpineF1Team pic.twitter.com/HWIw80uH6B – Formule 1 (@F1) 19 décembre 2021

« J’espère courir deux ou trois ans de plus en Formule 1, puis passer à d’autres catégories parce que j’adore piloter. Ce serait très difficile pour moi de sortir d’une voiture », a déclaré Alonso dans un programme télévisé espagnol, cité par l’édition de son pays d’origine de Motorsport.com.

« Je suis heureux d’être de retour et j’ai hâte à la saison prochaine. J’étais à deux ans de la F1 mais dans d’autres compétitions, avec le WEC, j’ai fait le Rallye Dakar, j’ai toujours eu un volant dans les mains, donc je n’étais pas immobile.

« Rien n’avait changé, tout était pareil. La F1 est un si petit monde où ce sont toujours les mêmes personnes, ça ne change pas grand-chose. »

Dans l’émission télévisée, Alonso était en conversation avec deux autres stars espagnoles du sport – le footballeur Joaquin, qui a également 40 ans, et le basketteur à la retraite Fernando Romay.

La discussion s’est tournée vers l’âge et les difficultés de la compétition en tant que vétéran.

« Quand vous êtes assez vieux, c’est difficile », a déclaré Alonso. « Les premières courses [back] J’ai lutté.

« La vitesse à laquelle les choses se passent, le côté technique de la F1, car dans d’autres catégories, les voitures sont beaucoup plus basiques. En F1, vous avez beaucoup d’électronique, d’aérodynamique, un autre langage avec l’équipe, et c’était un peu difficile pour moi. Un millier de personnes dans l’équipe pour deux voitures.

« L’expérience en F1 est bonne, vous connaissez les circuits, mais s’ils mettent 10 CV de plus dans le moteur, peu importe votre âge, peu importe que vous ayez 23 ou 40 ans… vous avez l’exemple de Carlos Sainz senior, qui a plus de 50 ans et a remporté le Dakar.