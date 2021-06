Fernando Alonso ‘est devenu vivant’, Esteban Ocon ‘est revenu en arrière’ en France

in

Ce fut une journée de fortunes contrastées chez Alpine, car Fernando Alonso a déclaré que sa voiture “s’est réveillée” après son arrêt au stand, tandis que son coéquipier Esteban Ocon a connu des difficultés lors de sa course à domicile.

Les deux voitures Alpine semblaient relativement compétitives puisqu’elles se sont qualifiées respectivement P9 et P11, mais alors qu’Alonso a pu progresser en course, Ocon a déclaré que ses pneus se dégradaient rapidement et « reculaient ».

Alonso a ajouté que sa confiance augmente tout le temps après son retour et, alors qu’il a admis que la dégradation élevée des pneus était un choc pour chaque pilote, il a réussi à remporter une honorable P8 dans la course à domicile de l’équipe.

“C’était délicat”, a déclaré Alonso aux journalistes après la course. « Le départ a été très bon, j’ai récupéré trois ou quatre places dans les premiers virages, mais ensuite le grain était plus important que ce que nous pensions, ce que nous avions prévu.

« Nous nous sommes arrêtés un peu trop tôt et avions un rythme plus lent, mais avec les pneus durs, nous avons repris vie. Nous avons réussi à tenir un bon rythme et la 8e place est bonne.

“Nous avons commencé neuvième, nous avons terminé huitième, nous avons donc exécuté notre course mais c’était intéressant – la forte dégradation a été une surprise pour tout le monde.”

Après un nouveau départ en trombe, Alonso a ajouté que ses escapades avaient été l’une de ses meilleures qualités dans sa carrière de pilote et qu’il ne prévoyait pas de céder du terrain dans le premier tour de sitôt.

“C’est mon point fort depuis 20 ans, alors pourquoi pas encore maintenant ?!” Alonso a déclaré séparément après la course.

“Les départs sont ce moment de la course où vous devez improviser un peu, vous devez être créatif, il n’y a pas de performances de pneus, il n’y a pas de performances de voiture, c’est juste vous et votre instinct, donc j’apprécie ce genre de de tours.

« Le premier tour a toujours été un point fort et maintenant je suis plus à l’aise avec la voiture, avec les procédures de départ, avec les pneus aussi.

Bon départ. Bonne stratégie. Bons points. Je suis content. Nous continuons. Merci France. @AlpineF1Team Buena salida. Buena estrategia. Buenos puntos. Contento. Séguimos. Gracias Francia. 🇫🇷

• #alpin #f1 #france pic.twitter.com/K1xeT2MVOV – Fernando Alonso (@alo_oficial) 20 juin 2021

Malheureusement pour son coéquipier d’Alpine Ocon, il n’était pas aussi dynamique après le Grand Prix de France. Ayant couru de près derrière Alonso dans le premier relais, il n’a pas pu faire fonctionner ses pneus durs de la même manière et a finalement remporté la 14e place.

“Ce n’était pas une bonne course pour nous – pas un week-end positif dans l’ensemble”, a déclaré Ocon. « Je pense que nous manquions clairement de quelque chose avec la voiture aujourd’hui.

« Le rythme n’était pas bon sur les deux pneus, nous nous sommes dégradés assez rapidement et avons reculé en course.

“Pas où nous voulions [to finish] mais que nous ayons la chance de courir à nouveau la semaine prochaine, c’est bien. J’ai hâte de changer ce week-end négatif en un bon pour le prochain.

« Nous devons comprendre ce que [the car’s issue] C’est exactement parce que cela a clairement nui à ma course aujourd’hui.

« Nous avons pris un bon départ et à partir de là, cela n’a tout simplement pas marché. »

