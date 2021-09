Fernando Alonso est revenu en F1 avec un “pilote plus complet”

in

Fernando Alonso pense que son absence de la Formule 1, en compétition dans d’autres disciplines, signifie qu’il est redevenu un “pilote plus complet”.

Le double ancien champion du monde de F1 a passé 2019 et 2020 à participer à des courses d’endurance et à des événements tels que le rallye Dakar – et ce fut en particulier une expérience très différente.

Il est maintenant de retour avec l’équipe Alpine, dans l’espoir de les propulser en tête de la grille en 2022 lorsque la nouvelle réglementation de la Formule 1 entrera en vigueur dans le but d’uniformiser les règles du jeu.

L’Espagnol a montré à maintes reprises son ancienne forme cette saison avec des performances typiquement fougueuses, dont une dans laquelle il a repoussé Lewis Hamilton pendant plusieurs tours en Hongrie pour aider son coéquipier alpin, Esteban Ocon, à remporter une victoire choc.

Alonso pense que son congé sabbatique lui a non seulement donné un nouvel enthousiasme pour la F1, il a également perfectionné ses compétences considérables au volant.

“Cette absence m’a été très utile”, a déclaré Alonso lors d’une interview avec Autocar. « Conduire dans différentes voitures et différentes séries, avec différents styles de pilotage et différentes équipes qui se préparent pour les courses d’une manière différente, c’était bien.

« J’ai appris de toutes ces expériences. Par exemple, l’esprit d’équipe et l’effort dans les courses d’endurance sont exceptionnels, et cela m’a appris à quel point l’effort d’équipe peut améliorer votre performance globale.

« Je ne sais pas dans quelle mesure mes apprentissages de style de conduite peuvent être appliqués à la F1 – sur le Dakar, par exemple, vous freinez souvent avec votre pied gauche alors que vous êtes à plein régime, ce qui est totalement interdit dans une F1. Mais je suis un pilote plus complet maintenant.

Buena Carrera. Más puntos para el equipo en un fin de semana que no fuimos del todo competitivos. Trabajo hecho . Bonne course. Plus de points pour l’équipe sur un week-end qui n’a pas été assez rapide, mais l’excellent travail de tout le monde nous a donné cette P8. Travail fait . @AlpineF1Team pic.twitter.com/4IvkXovswj – Fernando Alonso (@alo_oficial) 12 septembre 2021

Bien sûr, il y avait aussi d’autres défis physiques qu’Alonso a dû relever lors de son retour en Formule 1 à l’âge de 39 ans – et ayant depuis atteint le grand quatre-zéro à la veille de ce week-end exceptionnel pour Alpine au Hungaroring.

“Vous devez revenir à un régime d’entraînement différent”, a-t-il déclaré. “Surtout avec le cou – c’est très unique en F1 combien vous devez l’entraîner [due to the extreme G-forces during cornering].

“Vous devez vous préparer et même si vous êtes prêt – ou pensez que vous êtes prêt – pour les deux premières courses, vous n’êtes parfaitement en forme qu’à la troisième ou à la quatrième course, après avoir terminé quelques grands prix.”