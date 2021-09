Fernando Alonso et Esteban Ocon “attendent avec impatience” le sprint de Monza

Les pilotes alpins Fernando Alonso et Esteban Ocon cherchent à réitérer leur succès au sprint à Monza et sont impatients de retenter leur chance.

Le premier tour d’Alonso a été l’un des principaux sujets de discussion du premier essai du format à Silverstone, alors qu’il a bondi de six places de la 11e à la 5e place dans le 100 km raccourci pour établir la grille pour dimanche.

Sans surprise, alors, le double champion du monde et spécialiste du premier tour est prêt à retenter le format des tests ce week-end.

« J’attends aussi celui-ci avec impatience. Ça va être différent, probablement, parce que Monza n’est pas si facile à dépasser », a déclaré Alonso dans l’aperçu vidéo de la course d’Alpine.

“Ce sera un autre test pour le format, et j’espère que nous pourrons également nous améliorer à l’avenir.”

“Je pense que ça va être bon d’essayer à nouveau”, a ajouté Ocon. « Nous l’avons fait à Silverstone et pour nous, cela a très bien fonctionné.

« Fernando a pris un méga départ, j’ai pris un bon départ, j’ai aussi gagné des places. Je me souviens des nerfs, ils étaient assez élevés pendant ce week-end, donc ça va prendre beaucoup d’énergie.

Quant au Temple de la vitesse lui-même, la course la plus rapide de Formule 1 aura lieu ce week-end, et les pilotes ont tous deux déclaré que Monza présentait ses propres défis uniques en termes de conduite des voitures.

« C’est bien dans les sillages, la vitesse. Quand vous êtes seul, c’est moins amusant parce que ça ne va pas aussi vite », a déclaré Ocon avec un sourire. “[But] en course, ça va vite fou, c’est sûr.

« C’est bien d’aller vite, mais il faut s’arrêter à un moment donné, et freiner n’est pas amusant quand on arrive à cette vitesse et quand on est à faible appui. C’est un exercice spécial.

Après avoir été pilote Ferrari pendant plusieurs courses à Monza, Alonso sait tout sur les fans qui assistent à la course et, ayant participé à de nombreux Grand Prix d’Italie, il sait exactement à quoi s’attendre de la piste.

“Je pense que ce que nous ressentons à Monza, ce sont les bosses et l’air qui entre dans le cockpit”, a déclaré l’Espagnol.

« La visibilité change aussi parce qu’à ces vitesses, tout devient comme étroit et n’est plus concentré, donc c’est un tour assez chargé d’adrénaline à Monza.

« J’aime le début. L’ambiance au départ est un peu différente à Monza. Ce moment particulier de la course, je sais que ce n’est pas un virage, mais c’est spécial.

