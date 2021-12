Fernando Alonso et Esteban Ocon donnent à Alpine une « situation très particulière »

Le directeur de course d’Alpine, Davide Brivio, a déclaré qu’avoir Fernando Alonso et Esteban Ocon dans leur équipe est une « situation très spéciale ».

Les deux pilotes Alpine se sont bien entendus cette saison et la victoire d’Ocon en Hongrie a été suivie plus tard dans l’année par la montée d’Alonso sur le podium au Qatar.

Bien que la saison globale n’ait pas été la plus réussie pour l’équipe d’Enstone, ils ont réussi à dépasser AlphaTauri pour remporter la 5e place du championnat des constructeurs.

Lorsqu’il s’agissait d’évaluer l’année dans son ensemble, Brivio a tenu à en tirer le positif.

« Une note? La saison est certainement positive, nous pouvons discuter des chiffres », a déclaré le directeur de course à Autosprint, cité par Formula Passion.

« Huit ou sept [out of 10], mais c’est positif car nous avons atteint la cinquième place du championnat des constructeurs, ce que nous aurions pu espérer compte tenu des valeurs sur le terrain.

«Ce fut une bonne bagarre tout au long de la saison, surtout en seconde période avec AlphaTauri, et nous avons réussi à les devancer avec des courses brillantes comme la victoire en Hongrie, qui reste le point culminant de la saison.

« Nous avons également réussi à remettre Fernando Alonso sur le podium, donc c’est bien. Mais j’espère que c’est un point de départ pour l’avenir.

Les deux pilotes n’étaient séparés que de sept points à la fin de la saison et leur relation s’est également prolongée en dehors de la piste, alors qu’ils cherchent à mettre en œuvre le « Plan » ironique en revenant à l’avant du peloton. .

Étant donné à quel point il peut parfois être difficile de gérer les pilotes au sein d’un même garage, Brivio a déclaré qu’il avait réussi à avoir de la chance avec la paire qu’il avait dans ses voitures – estimant qu’ils sont un « modèle » de la façon dont les coéquipiers devraient être autour d’une équipe.

« Nous sommes dans une situation très particulière et je dirais facile », a-t-il déclaré. «Esteban et Fernando ont une excellente relation et ont toujours été prêts à s’entraider tout au long de l’année.

« J’ai toujours trouvé une grande disponibilité. J’ai été positivement très surpris par leur attitude, tellement sympa. Je pense qu’ils sont un modèle, un exemple de la façon dont deux coéquipiers devraient bien travailler ensemble.

« Nous partageons toutes les informations, nous allons toujours aux réunions ensemble, donc les gérer a été une tâche relativement facile. »

Alonso a récemment confirmé qu’il passerait du temps à l’hôpital pendant l’hiver alors qu’il finissait de se remettre d’un accident de vélo qui lui a cassé la mâchoire en février.