Fernando Alonso et Sebastian Vettel veulent que les bordures de saucisses soient supprimées des circuits

Sebastian Vettel et Fernando Alonso ont demandé que les bordures de saucisses soient supprimées des circuits – avant que davantage de conducteurs ne se retrouvent à l’hôpital.

Au Grand Prix des États-Unis, le trottoir surélevé au virage 1 a été retiré avant la course de Formule 1 à la suite de deux incidents graves plus tôt dans le week-end de course.

Lors de la première des deux courses de la série W sur le Circuit des Amériques, Abbie Eaton a subi une fracture vertébrale par compression après avoir roulé sur un trottoir de saucisse, tandis que le pilote américain de Formule 4 Christian Weir a également subi une fracture du dos.

Monza a été une autre scène d’accidents causés par des bordures de saucisses – la voiture de Max Verstappen a atterri en partie sur celle de Lewis Hamilton après en avoir coupé une à la chicane d’ouverture du Grand Prix d’Italie.

Et lors d’une récente course de Formule Régionale, David Vidales s’est envolé lorsque sa voiture a glissé sur un trottoir de saucisses et il est entré en collision avec son coéquipier Prema, Dino Beganovic. Heureusement, les deux conducteurs sont indemnes.

Cependant, Vettel craint que d’autres blessures ne surviennent à moins que les bordures de saucisses ne soient arrachées.

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose dont nous pouvons être fiers », a déclaré le quadruple ancien champion du monde à Sky F1.

«Nous avons eu deux incidents le même week-end, une mode très similaire et deux fois les mêmes blessures – Abbie et Christian se sont retrouvés à l’hôpital et cela aurait pu être évité.

« À l’avenir, je pense que ce type de bordures doit disparaître et nous devons trouver une solution différente, ce que je ne pense pas impossible.

« Avec le recul, je pense que nous sommes tous coupables de ne pas avoir suffisamment vu le risque associé à ces bordures et de ne pas le prendre suffisamment au sérieux. Nous avons également eu un incident le week-end dernier en Formule Régionale à Monza, dans un style similaire, donc je pense qu’il y a un signe clair que nous devons changer.

Réfléchissant aux incidents d’Austin, Alonso a déclaré : « Ce que nous avons vu là-bas était mauvais et je pense que Seb dirigeait en fait ces changements pour notre course, pour les supprimer.

« Évidemment, il était tard, mais il restait encore une course W Series et nous voulions nous assurer qu’ils n’étaient plus là, juste pour cette course.

« Je ne pense pas que ce soit l’avenir car nous avons vu qu’ils ne fonctionnaient pas correctement, alors ensemble, nous devons trouver une meilleure solution pour ces bordures, ces limites.

« L’herbe aide toujours – à Zandvoort, nous n’avons pas eu ces problèmes, par exemple, mais nous devons y travailler. »