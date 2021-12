Fernando Alonso était peu impliqué dans la voiture Alpine 2022

Fernando Alonso a déclaré qu’il avait joué un rôle minime dans le développement du challenger de Formule 1 d’Alpine 2022.

La prochaine saison de Formule 1 marque l’un des plus grands changements de réglementation entre les saisons de l’histoire de la série, créant une opportunité pour les équipes de milieu de terrain comme Alpine de faire un grand pas en avant et d’offrir une menace plus cohérente en haut du classement.

Dans ce cadre, beaucoup se seraient attendus à ce qu’Alonso joue un rôle majeur, compte tenu de son immense succès en Formule 1.

Alonso était ici la dernière fois que cette équipe a atteint le titre, remportant les titres de pilotes 2005 et 2006 lorsque l’équipe était connue sous le nom de Renault.

Cependant, il n’a pas eu grand-chose à voir avec la voiture 2022, citant le fait que la nouvelle réglementation était « trop ​​stricte » au début du processus, créant ainsi des incertitudes.

Interrogé sur son degré d’implication avec son futur challenger, Alonso a répondu, cité par Motorsport.com : « Pas grand-chose, pour être honnête.

« Le développement a été suivi par tous les concepteurs, les simulations, les nouvelles réglementations étaient trop strictes au début, donc il y avait beaucoup de clarifications sur ce que nous pouvions faire et ne pas faire avec la FIA et des choses comme ça.

« C’est un nouveau projet étrange pour tout le monde, je pense. Maintenant, à partir de décembre et janvier, nous commencerons le travail dans le simulateur et nous espérons que notre implication sera un peu plus importante. »

Les modifications réglementaires devaient entrer en vigueur à partir de 2021, mais alors que le plafond budgétaire a été introduit comme prévu, les nouvelles voitures ont été repoussées à 2022 en réponse à l’impact financier de la pandémie.

Alonso, qui est ensuite revenu en 2021 après une interruption de deux saisons de la Formule 1, a utilisé cette campagne comme saison préparatoire avant ce qu’il espère être une nette amélioration par rapport à sa place de P10 au classement 2021.

Et sur la base du travail qui a eu lieu jusqu’à présent, Alonso a de « grands espoirs » pour 2022.

« Nous sommes forts dans de nombreux domaines, nous avons juste besoin d’un package compétitif hors des usines d’Enstone et de Viry », a-t-il déclaré.

« Nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant et nous avons de grands espoirs mais voyons en février. »

Quant à savoir quelles parties de l’Alpine challenger doivent être meilleures, Alonso a répondu : « Plus de puissance dans les lignes droites et plus d’appui dans les virages, c’est ce que nous visons l’année prochaine, tous les pilotes. »

